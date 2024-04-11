Sakarya Büyükşehir bayramlaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışma arkadaşlarıyla bayramlaşan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri daha iyi bir noktaya taşımak için çaba göstereceklerini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediye hizmet binasında çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen bayramlaşma programında belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Alemdar, nice bayramlar temennisinde bulundu. Alemdar, çalışanların ailelerine ve yakınlarına selamlarını da iletti.

Göreve başladıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla ilk kez buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Alemdar, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan’ın ardından, bayrama kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Bugün de çalışma arkadaşlarımızla bayramlaştık. İnşallah yeni dönemde şehrimiz için hep birlikte çok çalışacağız. Şehrimizi daha iyi bir noktaya taşımak için çaba göstereceğiz. Bu vesileyle mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve huzur içinde geçirecekleri nice bayramlar diliyorum” dedi.