Ramazan Sokağı’nda hafta sonu sanat rüzgârı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sokağı hafta sonu Ebru Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi, Çocuk Atölyeleri ve Tasavvuf Musiki Dinletisiyle binlerce Sakaryalıya güzel hatıralar bıraktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’a özel hazırlamış olduğu ve her sene geleneksel hale gelen Ramazan Sokağı’nda kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

EBRU SANATI İLE FARKLI ESERLER

Ramazan’ın her gününde rengarenk görüntülere sahne olan sokakta geleneksel İslam-Türk sanatı olan Ebrû yapıldı, vatandaşlar adeta görsel bir şölen yaşadı. Usta ellerin hazırladığı ebru eserlerini inceleyen vatandaşlar, ellerine fırçaları alıp kitre maddesi döktü, toprak boyaları karıştırdı ve fırçalarla farklı eserler ortaya çıkardı.

KALİGRAFİ İLE RUHA ŞİFA

Sanatın zarafeti olarak bilinen, sanatseverlerin ruha şifa olarak tabir ettiği Kaligrafi (Hüsnü Hat) atölyesinde güzel yazının temelinin oluşturulduğu çalışmalar yapılarak vatandaşlara gösterildi. Bu sokakta isimlerini söyleyen vatandaşlara özel isimlerin yazıldığı kaligrafi kartpostalı hediye ediliyor.

KULAKLARIN PASI SİLİNİP ATILDI

Öte yandan yine hafta sonu Sakarya Kent Orkestrası’nın Ramazan’a özel besteledikleri “Tasavvuf Musikisi Konseri” sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Ramazan’ın maneviyatına ışık tutan, 11 ayın sultanının hazzını, huzurunu yansıtan Ramazan Sokağı’nda tasavvuf şöleniyle Kulakların pasını silen ve gönüllere dokunan besteler, unutulmaz bir geceye sahne oldu.