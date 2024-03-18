Ramazan Sokağı’na neşe katan gölge oyunu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl Ramazan’ın hazzını ve huzurunu yaşattığı Ramazan Sokağı’nda bir iftar sonrası faslı da sanatseverleri eğlendiren Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ile devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayının geleneksel mekânı haline gelen Atatürk Bulvarı AKM önündeki ‘Ramazan Sokağı’ birbirinden eğlenceli programlarla devam ediyor.

GÖLGE OYUNU ESERLERİ

7’den 70 ‘her kesime hitap eden etkinlikler vatandaşların beğenisini kazanmaya devam etti. Etkinlikler kapsamında, Ramazan Ayına özel ve vazgeçilmez hale gelen ‘Karagöz Hacivat’ gölge oyunu sahnelendi. Sanatseverlerin yüzünde tebessüm olan ve gönüllere dokunan oyun, unutulmaz bir gece yaşattı.

RAMAZAN SOKAĞI’NA BEKLİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizle kültür, sanat ve müzik dolu akşamlarda bir araya gelmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Ramazan’da birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı’mızda bir günü daha geride bıraktık. Bu sokakta sanat hayat buluyor, yüzlerce usta kalemden binlerce eser Sakaryalılara sunuluyor. Tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.