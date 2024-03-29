Modacı Özlem Değirmen’den bayramda şıklık tüyoları
Özel günleri şık kılan başarılı tasarımcı Özlem Değirmen, yaklaşan şeker bayramında tarzıyla fark yaratmak isteyenlere önerilerde bulundu
Özel günleri şık kılan başarılı tasarımcı Özlem Değirmen, yaklaşan şeker bayramında tarzıyla fark yaratmak isteyenlere önerilerde bulundu.BURSA (İGFA) - Türk toplumunun en özel günlerinden olan bayramlarda şık olmak ta yıllardır süregelen bir adet. Bu bayramda da sevenlerinin karşısına en şık haliyle çıkmak isteyen kadınlara tüyolar veren tanınmış moda tasarımcısı Özlem Değirmen, hanımların önce kendi tarzını bulması gerektiğini söyledi. Bu konuda kararsız olan yada moda konusunda trendleri takip etmekte zorlanan kadınlara yıllardır yön gösteren Değirmen, “Bir kadının kendi tarzını yaratabilmesinin en önemli püf noktası fiziksel özelliklerini iyi bilip kabul etmesinden geçiyor. Devamında kendisine yakışacak renklere ve stile karar veriyoruz. Bu noktada Bursa FSM’deki mağazamızda çok fazla seçenek sunuyoruz. Ayrıca bayram tatilini beş yıldızlı otellerde geçirmeyi planlayan kadınlar için gala gecelerinde giyecekleri houte-couture elbiselerin kiralamasını da yapmaktayız. Yani bayram boyunca şıklığı ekonomik olarak ta sağlayabilirsiniz...” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
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|81
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|30
|79
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|30
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|33
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|30
|30
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|30
|29
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|30
|13
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
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|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
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|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
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|29
|26
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|28
|25
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|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
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|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
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|46
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|29
|42
|8. Valencia
|28
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|29
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|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
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|29
|22
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|28
|14
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|29
|13