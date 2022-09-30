Kızılay'dan cezaevinde ücretsiz butik

Yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine istediği giyim malzemesini alma fırsatı tanıyan Kızılay Butikler, şubelerin yanı sıra hastaneler, üniversiteler ve cezaevlerindeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca hizmet veriyor.ANKARA (İGFA) - Kızılay Butik mağazalarından aylık ortalama 26 bin ihtiyaç sahibi yararlanıyor. Kızılay Butiklerin bir yenisi de Ankara’daki Yenikent Cezaevi Kampüsü’nde açıldı.

Kızılay’ın yurt genelinde 67 şehirdeki 106 Kızılay Butik mağazası ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ücretsiz hizmet veriyor.

Giyim ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçların karışlandığı Kızılay Butiklere gelen ihtiyaç sahipleri kendilerine tanımlanan miktarlar doğrultusunda istedikleri ürünleri alma fırsatı buluyor. Bağışçıların katkılarıyla aylık ortalama 26 bin faydalanıcının ihtiyacını karşıladığı Kızılay Butik mağazalarından, ilk dokuz ayda 240 bine yakın ihtiyaç sahibi yararlandı. Sayılarının arttırılması planlanan Kızılay Butik mağazalarının, 51’i şehir merkezinde, 45’i üniversitelerde, 7’si hastanelerde ve 3’ü de Denetimli Serbestlik/Ceza ve Tevkifevlerinde bulunuyor.

ANKARA’DAKİ YENİKENT CEZAEVİ KAMPÜSÜ’NDE KIZILAY BUTİK AÇILDI

Kızılay Butik mağazaları, şubeler, hastaneler ve üniversitelerin yanı sıra Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucu cezaevlerinde de kuruluyor. Hükümlü ve tutukluların giyim ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için ise Kızılay Sincan Şubesi ile Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle Ankara’da yeni bir Kızılay Butik açıldı. Ankara’daki Sincan Yenikent Cezaevi Kampüsü’nde açılan Kızılay Butik’ten binlerce ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutuklu yararlanacak.

Açılış töreninde konuşan Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş, “İhtiyaç sahiplerine destek olmak için açtığımız Kızılay Butiklerimiz şehir merkezlerinde, öğrencilerimiz için üniversitelerde, hastalar ile refakatçileri için hastanelerde bulunuyor ve bunların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bağışçılarımızın verdiği katkılarla Kızılay Butik mağazalarımıza giyim ve hijyen gibi malzemelerle donatıyoruz. Cezaevlerimizden de ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutuklular için giyim malzemesi ihtiyacı gibi gelen talepleri kolaylaştırmak adına Kızılay Butiklerimizi iş birliği yaparak buralarda konumlandırmaya başladık. Kızılay hepimizin Kızılay’ı, inşallah bundan sonra da güzel çalışmalara devam ediyor olacağız.” ifadesinde bulundu.