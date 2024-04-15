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KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan "Turizm Haftası” mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof Dr Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle mesaj yayımladı

YAŞAM 15.04.2024, 09:34
KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan "Turizm Haftası” mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle mesaj yayımladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Rektör Karamustafa mesajında Türkiye'nin gerek gelen turist sayısı, gerekse elde edilen turizm gelirleri açısından dünyada örnek ve önde gelen önemli ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın bu yıl 48’incisini kutlamaktayız.

Türkiye turizm faaliyetleri açısından gerek gelen turist sayısı gerekse elde edilen turizm gelirleri açısından dünyada örnek ve önde gelen önemli turizm destinasyonu ülkeler arasında yer almaktadır. Turizm sektörümüzün dünya turizm pastasından aldığı payı niceliksel ve niteliksel olarak daha da artırabilmek amacıyla son dönemlerde yapılan gerekli alt ve üstyapı çalışmaları ile insan kaynakları yatırımları ve pazarlama çalışmaları neticesinde önemli noktalara gelinmiştir. Sahip olduğu bir çok turizm çekicilik unsurları kapsamında Kayseri şehrimiz de ciddi potansiyel oluşturmaktadır. Başta Erciyes Kış Turizmi‘ne yapılan yatırımlar ve destinasyon yönetimine ilişkin uygulamalar olmak üzere Soğanlı Vadisi’nde yürütülen turizm altyapı çalışmaları, sağlık, kültür, tabiat, spor, gastronomi dahil tarım (zirai) turizm türleri açısından ciddi değerleri ve ürün potansiyeline sahip olan Kayseri turizmimizin daha da ileriye taşınması için bizler de bu konuda akademik çalışmalarda bulunan kesim olarak sadece nitelikli insan kaynaklarının değil sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yüksek ticari nitelikteki turistik ürünlerin geliştirilmesinde küresel gelişmeleri takip ederek değer oluşturacak çalışmaları yürütebilmekteyiz. Türk turizm sektörünün sürdürebilir rekabet üstünlüğünün daha da ileriye taşınabilmesi için bütünleşik turizm pazarlama stratejilerinin ön planda tutulması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan da tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımı ilkesi çerçevesinde turizmin akademik boyutunun sadece nitelikli insan kaynağı yetiştirme boyutu ile değil “ar-ge” ve “ür-ge” faaliyetleri kapsamında da değerlendirilerek “kamu-üniversite-sektör” işbirliklerine yönelik çalışmalar da büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile Ülkemiz Turizm Sektörünün “48. Turizm Haftası”nı kutlar, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı ve bereketli bir turizm sezonu dilerim."

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