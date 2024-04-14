Kayserililer ramazan etkinliklerine akın etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde gerçekleştirdiği ‘Ramazan Etkinlikleri’ni Ramazan Ayı boyunca 1 milyon 500 bin kişi ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gönül belediyeciliği’ vizyonu doğrultusunda gönüllere dokunan yerel yönetim hizmetlerini Kayserililerle buluşturan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 0n Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’te de kültür sanat etkinliklerine devam etti.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sun Fuarcılık iş birliği ile 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri düzenledi. Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ramazan Etkinliklerine vatandaşlar ilk günden son güne kadar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayı boyunca 1 milyon 500 bin kişi, Ramazan Etkinlikleri’ni ziyaret ederek, iftar sonrası gönüllerince vakit geçirdi.