Çocukların tedavi gördüğü hastane servislerinin duvarlarına resimler yapıp, çocukların ruhlarını tedavi ediyorlar. Dünyayı Renklendiriyoruz Projesi’yle hasta çocukların ruhları tedavi ediliyor.ADANA (İGFA) - Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği, imza projelerinden biri olan Dünyayı Renklendiriyoruz Projesi’ni Adana Şehir Hastanesi’nde yeniden hayata geçiriyor.

Şehir Hastanesinin destekleriyle beraber altı ay sürecek olan projenin ilk bölümü olan Çocuk Onkoloji ve Hematoloji servislerinde gerçekleştirdi. Kemoterapi gören çocukların, ruh hallerine olumlu katkı sağlamak amacıyla servisin duvarlarına çocukları mutlu edecek çizimler gerçekleştirildi. Zaman zaman çocuklarla birlikte gerçekleştirilen çizim ve boyama çalışmaları bir buçuk ay sürdü.

Proje Sorumlusu ve Çizer Neslihan Kuş, Metehan Yeltekin, Vefa Muhammed, Talia Adalı, Cananur Pihava, Melek Yıldız, Ayşe Yıldız ve Aslı Taştan'ın katkılarıyla hastanenin çocuk servislerinin duvarında çizim ve boyama çalışmaları yapılıyor.

Dünyayı Renklendiriyoruz Projesi ile geçtiğimiz 15 yılda 60'tan fazla hastane ve okulun duvarları renklendirildi. Alman Ressam İnge Koltes ve kızlarının başlatmış olduğu proje, şimdi yeni ekiple çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılı itibari ile proje, Adana Şehir Hastanesi’nde tekrar hayata geçti. Projenin en büyük kazanımlarından biri, ağır hastalıklarla mücadele eden çocukların dünyalarının daha renkli bir hale gelmesi. Ekip, proje başladığından beri ailelerden ve sağlık çalışanlarında çok fazla olumlu dönüş aldıklarını ve çocukların moral ve motivasyonlarında artış olduğunu belirtiyor.

Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği, Adana Şehir Hastanesi’ndeki tüm çocuk bölümlerini renklendirmeyi planlıyor. Çocuk dostu alanların yaratılması ve hasta çocuklarının hayat kalitesi ve motivasyonlarının arttırılması derneğin bir numaralı önceliklerinden. Şehir Hastanesi’nde yeniden hayata dönen proje ile Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği ulaşabildikleri tüm onkoloji servislerini renklendirmeyi hedefliyor.