Güzelbahçe'de 'Temiz Çevre' için pedal çevirdiler

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe Kent Konseyi işbirliğiyle ‘Bisiklete Biniyorum, Çevremi Koruyorum ve Sağlıklı Yaşıyorum’ temalı bisiklet turu düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin ailecek katıldığı etkinliğe CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli, meclis üyeleri, Alaçatı Salı Bisiklet Grubu, Gaziemir Doğayı Sevenler, Güzelbahçe Kadın Bisikletçiler, Bisikletçi Cadılar isimli bisikletçi, gruplar katıldı.

Güzelbahçe Atatürk Mahallesi Çarşısı’ndan start veren doğa severler, Kazım Dirik, İstikbal, Abdullah Baydar ve Yaren Dede caddelerinden geçerek Mithatpaşa Caddesi’ne geçerek ‘Arabadan in bisiklete bin, doğayı sev çevreyi temiz tut’ sloganları attı.

Yalı Mahallesi Gece Pazarı’nda parkuru tamamlandı.

Dünya Çevre Günü’nde farkındalık yaratmak istediklerini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Kent Konseyimizle birlikte yaşadığımız çevre için bu yıl farklı bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik. Ailecek katıldığımız etkinlikte farklı bir parkurda pedal atarak hem ilçemizin güzelliklerini doğasever bisikletçilerimize yaşattık hem de spor yaparak sağlığımıza katkıda bulunduk. Bugün bizlerle birlikte olan tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum" dedi.