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Gaziantep’te Ramazan ayı kültür etkinlikleriyle dolu dolu geçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından gelenek haline gelen Ramazan etkinlikleri kapsamında il ve ilçelerde düzenlenen Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri ile Oruç Kuşu Masalları etkinlikleri sona erdi

YAŞAM 15.04.2024, 16:48
Gaziantep’te Ramazan ayı kültür etkinlikleriyle dolu dolu geçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından gelenek haline gelen Ramazan etkinlikleri kapsamında il ve ilçelerde düzenlenen Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri ile Oruç Kuşu Masalları etkinlikleri sona erdi.GAZİANTEP (İGFA) - GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Ramazan ayında ilk akla gelen Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli türlerinden olan “Hacivat ve Karagöz” Ramazan ayı boyunca Oğuzeli, Nizip, Nurdağı, İslahiye ilçeleri ve merkez ilçelerdeki çocuklarla buluştu.

İlçelerdeki okullarda düzenlenen oyun ve masal gösterimlerinin yanı sıra Hacivat Karagöz Gölge Oyunu, şehir merkezinde akşamları iftar sonrasında Festivaller Parkı Ramazan Sokağı’nda sahneledi. Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere il genelinde 26 gün boyunca; ilk hafta 8 bin 350, ikinci hafta 10 bin 877, üçüncü hafta 8 bin 955, son hafta 8 bin 659 kişi olmak üzere toplamda 273 seans ile 36 bin 841 kişi katıldı.

GAZİ ŞEHİRLİLER, DÜZENLENEN ETKİNLİKLİKLERE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Oruç Kuşu Masalları ve Hacivat Karagöz Gölge Oyunu etkinlik programları Ramazan aynı boyunca merkez ve ilçelerde gazi şehirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Oruç Kuşu Masalları etkinlik programı Hayali, Meddah Yusuf Duru tarafından “Oruç Kuşu Hüda ve Masal Saati” ile haftanın altı günü boyunca 17 okul, 4 vakıf ve 2 Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Oruç Kuşu Masalları ile "iftar, imsak vakti ve oruç, canlılara iyilik, sevgi ve saygı, üç aylar ve oruç, Ramazan ayı ve mahya kültürü, Ramazan ve tekne orucu, kültürümüzde Hacivat Karagöz, sadaka taşı, ramazan davulcusu ve maniler, diş kirası ve oruç satın alma, oruç kuşu ve muhabere, meddah, hediyeleşme ve ramazan kültürü, askıda ekmek, sadaka, ramazan kültürü ve sevgi, diş kirası ve oruç satın alma, zimem defteri, sadaka taşı ve iyilik yapmak, oruç satmak Ramazan’a veda, merhamet ve iyilik" temalarının yer verildiği etkinlik 38 seansta 4 bin 721 tarafından izlendi.

Hacivat Karagöz Gölge Oyunu etkinlik programı, tescilli Karagöz Sanatçısı Hayali Ahmet Aksoy eşliğinde haftanın altı günü boyunca 24 okul, 12 Festivaller Parkı Ramazan Sokağı, 2 Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hobi Bahçesi’nde sahne aldı.  "Karagöz’ün Yalanı, Zenginliği, Rüyası, Manavı, Sandığı, Karısı, Salıncağı, Berberliği, Hacivat’ın Şakası, Karagöz İş Arıyor, Harikalar Sirki, İftar, Kayıkçı, Cadı ve Sandal” oyunlarına 119 seansta 15 bin 308 kişi katıldı. 

Bir diğer Hacivat Karagöz Gölge Oyunu etkinlik programı ise Hayalbaz, Sokak Sanatçısı Ata Taşkan eşliğinde haftanın yedi günü boyunca Oğuzeli ‘nde 7, Nizip’te 9, Nurdağı’nda 5, İslahiye’de 3 okulda sahnelenirken şehir merkezinde 3 okul, 4 Gündüz Bakımevi ve Kreş, 3 Sanat Merkezi, 4 Kütüphane ve 14 Festivaller Parkı Ramazan Sokağı, Akkent Kültür ve Kongre Merkezi, Vakıf, Şato Restaurant, İKA Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde gösterime sunuldu.  "Karagöz İş Arıyor, 7.Kıta, Mahalle’de Şenlik Var" oyunlarını Ramazan ayı boyunca ilçeler ve merkezde 116 seansta 16 bin 812 kişi izledi. 

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