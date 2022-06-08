Gaziantep'te 'sağlık'lı festival

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamın bir kültür haline getirmek için ilk kez Sağlıklı Yaşam Festivali düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Her yıl farklı bir sağlık temasıyla Gazi şehirlilerin yaşımına dokunacak festivalin ilk teması “Obezite” oldu. Festival Park’ta gerçekleştirilen etkinlik kapsamında il genelindeki tüm özel ve kamu hastaneleri başta olmak üzere sağlıklı yaşam merkezleri ve sivil toplum kuruluşları toplamda 60 stant açtı.

Stantlarda modern dünyanın en sık rastlanılan hastalığı obezite için ziyaretçilere bilgi verilirken, talep edilmesi durumunda vatandaşların boy, kilo ve kronik rahatsızlıkları üzerinden beslenme ve tedavi konularına ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, bu yıl ilki düzenlenen Sağlıklı Yaşam Festivali’nin ilk temasının “Obezite” olduğunu belirterek, tüm dünyanın 2 yıl boyunca pandeminin etkisinde kaldığını söyledi. "Artık hastalığa değil, artık sağlığın iyilik halinin devamlılığına yatırım yapılmalı" diyen Tolay, amaçlarının sağlığın önemini vurgulamak ve vatandaşların sağlığını koruması için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini aktarmak olduğunu kaydetti.

Sağlıklı yaşamla ilgili konuların tüm detaylarıyla ele alındığı festivalde; diyetisyenler ve doktorlar ile söyleşiler, spor aktiviteleri, sağlıklı yiyecek tarifleri, tadımlar, çekilişler, yarışmalar ve DJ performanslarıyla katılımcılara keyifli bir gün yaşatıldı.