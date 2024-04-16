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Farklı Renkli Kelebekler otizmlilerin sorunlarına ayna tutuyor

Otistik insanların yaşadığı sorunlar farklı etkinliklerle anlatılmaya devam ediliyor Bu etkinliklerin arasında yer alan “Farklı Renkli Kelebekler” ise konuya adeta ayna tutuyor

YAŞAM 16.04.2024, 12:48
Farklı Renkli Kelebekler otizmlilerin sorunlarına ayna tutuyor

Otistik insanların yaşadığı sorunlar farklı etkinliklerle anlatılmaya devam ediliyor. Bu etkinliklerin arasında yer alan “Farklı Renkli Kelebekler” ise konuya adeta ayna tutuyor.İSTANBUL (İGFA) - Otistik insanların toplumda kendisini kabul ettirme mücadelesi Yazar Yönetmen Şair Ekrem Keleşoğlu’nun yazdığı tiyatro oyunu ile anlatılıyor.

Seyircisini bazen duygulandıran bazen güldüren hedefinde de otizm farkındalığı oluşturmak olan oyun. Sanatta Varız Tiyatro Topluluğu, Kedi Otizm Derneği ve Ekrem Keleşoğlu’nun ortak çalışması sonunda sahneleniyor.

Oyun hakkında bilgi veren Yönetmen Ekrem Keleşoğlu, otistik bireylerin toplumda var olma mücadelesinin oyunun hikayesini oluşturduğunu söyledi.

Oyunu kısa sürede yazdığını sözlerine ekleyen Keleşoğlu, oyuncu kadrosunun oluşturulması ve hazırlık sürecinin yaklaşık 1.5 ay sürdüğünü belirterek “Oyunu yazmaya başlamadan önce Kedi Otizm Derneği ile görüştük. Daha önceden beri böyle bir proje yapma fikrim vardı. KEDİ Derneği ile yollarımız kesiştikten sonra projeyi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Bu süreç içinde burada bulunan otizmlileri gözlemlemedim. Ben yazma aşamasında oyuncular arasında otistik yazar Moris Karmona bulunduğu için oyuncular da provalarda empati kurdu. Oyunda Moris’in bir lafı var. Bu laf oyunu özetliyor. Diyor ki orada ‘Ben farklıyım ama eksik değilim’ Kendilerine fırsat verildiğinde konservatuar bitiren eğitim alan alanlarında başarılı olan otistikler var.   Oyunumuz bugün akşam Karşıyaka’da sahnelenecek.  Oyun seyirciler arasında da farkındalık oluşturacak” dedi.

OYUN İLE OTİZM FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKİLECEK

Oyunda otistik bir şairi canlandıran Şair Yazar Avukat Yücelay Sal güzel bir oyun sahnelediklerini açıklayarak “Yönetmenimizle geçmişten beri tanışıyoruz. Otizm farkındalığı yaratmak ve buna dikkat çekmek için güzel bir oyun yazmış. Ben de bu oyuna katkı koymak istedim” şeklinde konuştu.

Oyunda yer alan Esra Horasan toplum olarak otizmlilerle bir arada yaşadığımızı ama hiçbir şeyin farkında olmadığımızı söyledi. Horasan konuşmasına şöyle devam etti ; “Bu nedenle oyunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yönetmenimiz önce ekibi oluşturdu. Sonra da oyunu yazdı. Hepimiz bu projede gönüllü olarak bulunuyoruz. Amacımız bu soruna toplumun dikkatini çekerek farklılıkları ile aramızda bulunan otizmliler konusunda farkındalık oluşturmak.”

Dilek Aksel proje sayesinde uzun yıllardan sonra ilk defa tiyatro yaptığını belirterek “Farkındalığı yaratmak için yola çıktık önce ben farkına vardım. Otizmi bilmiyordum oyun sayesinde ben farkına vardım. Bu benim için büyük kazanç” diye konuştu.

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