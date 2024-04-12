Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Erzincan'da

Ramazan Bayramı münasebetiyle Belediyemizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar’ın katılımlarıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.ERZİNCAN (İGFA) - Gerçekleştirilen Bayramlaşma Programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Sn. Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Sn. Veli Tarakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Batuhan Mumcu, AK Parti Milletvekili Sn. Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Sn. Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanımız Sn. Bekir Aksun, Vakıflar Genel Müdürü Sn. Sinan Aksu, Siyasi Partilerin İl Başkanları, STK Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ve İl Protokolü katılım sağladı.

Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun bayramlaşma programında yaptığı konuşmasında; “Erzincan Kardeşliğin Şehri, Erzincan Canların bir arada olduğu fikirlerin farklılığını, zenginlik olarak kabul ettiğimiz bir şehrin adı. Bu şehirde her görüşte insanın bir sofrada oturduğu, aynı ekmeği paylaştığı ve kalkarken de her biriyle kucaklaşarak ayrıldığı bir şehirden bahsediyoruz.

Değerli büyüklerimizi şehrimizde misafir etmekten kıvanç duyuyoruz. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, “Erzincan bizim için çok önemli bir şehir, enerjide ve madende çok kıymetli kaynakları olan bir şehir. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde buraya daha çok istihdam getirecek, buraya daha çok iş imkanı getirecek çalışmaları Bakanlığım adına yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.

Belediye Başkanımız sizlerin teveccühü ile bir dönem daha Belediye Başkanlığı yetkisi aldı. İnşallah yeni dönemde Başkanımızın projelerine destek olacağız.

Bu destekle beraber, Erzincan’ı daha güzel, daha iyi bir şehir haline getirmek için gece gündüz gayret edecek. Hep birlikte el birliğiyle daha güzel daha yaşanabilir, daha müreffeh bir Erzincan’ı bir araya getireceğiz” diye konuştu.

Gerçekleşen Bayramlaşma törenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar ve İl Protokolü, Belediye Başkanlığı makamına geçerek burada bir süre görüştükten sonra Belediye Başkanlığı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.