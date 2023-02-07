Deprem yaşayan Gölcük’te yardım seferberliği

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde; depremzedeler için başlatılan yardım çalışmaları, yardımsever vatandaşların yoğun desteğiyle artarak devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi olarak iş birliğiyle, AFAD’ın koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında; yardımsever Gölcüklüler tarafından hazırlanan, 3 tır yardım deprem bölgesine gönderilmişti. Devam eden yardım kampanyasına yoğun destek veren Gölcüklü yardımseverler, Kavaklı Kongre Sarayı ve Değirmendere Sanat Evi’ndeki yardım toplama merkezlerine depremzedeler için yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. İki toplama alanına getirilen malzemeler görevliler ve gönüllü vatandaşların yardımıyla paketlenerek yardım bölgesine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDULAR

Gölcüklülerin yardımları ile büyük oranda dolan iki merkezdeki yardım malzemeleri aile gıda kolisi, hijyen malzemesi, barınma malzemesi, giyim malzemesi ve yiyecek malzemeleri olarak ayrı ayrı paketleniyor. Kongre Sarayı’na giden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmaları yakından takip etti. Hazırlanan paketler gün içerisinde tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek.

HAZIRLANACAK YARDIM MALZEMELERİNİN İÇERİĞİ

Aile Gıda Kolisi: Mercimek, kuru fasulye, pirinç, bulgur, nohut, un, salça, tuz, sıvı yağ. Beslenme Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 50 kg veya 25 kg'lik çuvallarda un veya bakliyat. Hijyen Malzemesi: Tuvalet kâğıdı, bebek bezi, el dezenfektanı, kadın hijyen malzemesi, ıslak mendil, duş jeli, şampuan, diş fırçası, sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu. Barınma Malzemesi: Battaniye, nevresim, yastık, yorgan seti ve ısıtıcı, powerbank, el feneri, pil, ısıtıcı, ilk yardım malzemesi. Giyim Malzemesi: kışlık kazak, kaban, mont, kazak, hırka, yağmurluk, iç giyim, bebek ve çocuk kıyafeti, çizme vb. Yiyecek Malzemesi: bebek maması, konserve gıda.