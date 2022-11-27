Çınar Kadın Tiyatrosu farklı oyunuyla izleyenleri büyüledi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadına şiddete dikkat çekmek adına “Herkesin Bildiği Gibi” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oyun yazarlığı eğitim alıp kendi hayatlarından esinlenen 12 kadının yer aldığı Çınar Kadın Tiyatrosu’nun oyunu büyük beğeni topladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bir farkındalık projesine imza attı.

Eşit koşullara sahip olmayan kadınlardan oluşan 12 kadının yer aldığı Çınar Kadın Tiyatrosu’nun “Herkesin Bildiği Gibi” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve davetliler katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kadın olmak zor, kadın olarak ayakta durabilmekte zor. Hayat koşulları başlı başına zor. Kadın olunca bu zorluklar artıyor. Kadınların hayatın her alanında mücadele etmesi gereken pek çok zorluk var. Sokakta veyahut evdeki şiddete, tacizden mobbinge, ekonomik şiddetten psikolojik şiddete kadar neredeyse her günümüz ayrı bir mücadele içinde geçiyor" dedi.

Hayata geçirdikleri Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, Çınar Kadın Kooperatifi gibi projelerle kadının hayatın içinde yer alması, kendi ayaklarının üzerinde burabilmesi ve “Elinin hamuruyla karışma” diyenlere inat üretebilmesi için elimizden geleni yaptıklarını söyleyen Başkan Kaplan Hürriyet, "Kadınların ekonomik bağımsızlığı elde etmesi çok önemlidir. Bu onları daha güçlü, azimli ve cesur kılabilen önemli bir etkendir. Kadınlarımız şiddete uğradığında nereye gidebilir bununla ilgili farkındalığı arttırmak istiyoruz. Kadın Kadına Şiddetle Mücadele kapsamında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü imzaladık. Federasyonumuzla birlikte (0212) 0549 656 96 96 numaralı bir Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattını devreye aldık. Kadınlar bu Acil Yardım Hattıyla birlikte şiddete uğradıklarında ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabileceklerini öğreniyor, nasıl yardım alabilecekleri konusunda uzman ekiplerden yardım alabiliyor. Kolluk kuvvetleri de olmak üzere birçok yere yönlendiriliyor" diye konuştu.

Başkan Kaplan Hürriyet, oyun sonunda kadın oyuncuları çiçekle tebrik etti.