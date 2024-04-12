Başkan Yıldız; “Bir dokunduk, bin dua aldık”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bayram ziyaretlerine ilçedeki huzurevleriyle devam etti. Eşi Gamze Yıldız’ın da katıldığı bayramlaşma buluşmalarında gülümseten anlar yaşandı. Huzurevi sakinlerinin başarı dileklerini ilettiği Başkan Yıldız; “Kıymetli büyüklerimizin varlığı bizler için çok değerli. Bir dokunup bin dualarını aldık" dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı. Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek yapılması gerekenlerle ilgili sohbet eden Yıldız çifti; eğlence ve danslarına eşlik ettikleri huzurevi sakinlerine yeniden ziyaret sözü verdi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Onur Emrah Yıldız, “Kıymetli büyüklerimizin anılarından, tecrübelerinden ve fikirlerinden besleneceğiz. Olağanüstü bir paylaşım ve çok özel bir bayramlaşmaydı. Bir gün biz de yaşlanacağız; biz de bir cana hasret kalabiliriz. Bu paylaşımları toplumsal bir bilince kavuşturmak için sık sık yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız: “Her zaman yanı başlarında olacağız”

Çiğli’nin sosyal ve ekonomik dokusunun altını çizen Başkan Yıldız, “Kıymetli büyüklerimizin özellikle de ihtiyaç sahibi olanların eksiklerini, ihtiyaçlarını ve kaygılarını gözeten bir anlayışla çalışacağız. Harmandalı’da çok amaçlı bir ‘Yaşam Kampüsü’ tasarlıyoruz. Bu projeyi çok önemsiyorum, çünkü yaş almış büyüklerimiz dahil her yaştan vatandaşımız burada kendisine yaşamsal destek alanı bulabilecek. 60 odalı huzurevimizi de burada planlıyoruz. En önemlisi, kıymetli büyüklerimizin sesini duyurmaya ve ulaşmaya çalıştığı değil; tüm genel gereksinimlerinden sağlığa yanı başlarında olacağımız bir sistemi kuracağımız bir proje olacak” dedi.