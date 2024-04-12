Başkan Ünlüce çalışanların bayramını kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramında görevi başında olan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bayram süresince çalışmalarını ve ziyaretlerini aralıksız sürdürdü. Bayramda görevi başında olan personeli ziyaret eden Ünlüce, çalışanların bayramını kutladı. Ünlüce’ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir eşlik etti.

Ünlüce, bu kapsamda ESKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlıklarını ziyaret ederek nöbetçi personel ile bayramlaştı. Çalışanların bayramını tebrik eden Ünlüce, “3 günlük bayram süresince şehrimizin dört bir yanında çalışan tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, kendilerinin ve tüm sevdiklerinin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Başkan Ünlüce ayrıca jandarma kontrol noktasını da ziyaret etti. Görevli personele kolaylıklar dileyen Ünlüce, bayramlarını tebrik ederek nöbetçi askerlerle bir süre sohbet etti.