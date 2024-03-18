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Başkan Büyükakın çocukların şenliğine konuk oldu

Başkan Büyükakın, Akasya Anne Şehir Merkezinin tanıtımı sırasında Ramazan şenliğinde eğlenen çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiKOCAELİ

YAŞAM 18.03.2024, 15:15
Başkan Büyükakın çocukların şenliğine konuk oldu

Başkan Büyükakın, Akasya Anne Şehir Merkezinin tanıtımı sırasında Ramazan şenliğinde eğlenen çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” ile kent genelinde her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akasya Anne Şehir Merkezi’nin tanıtım programını gerçekleştirdi. Merkezde spor, sağlık taramaları, eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerin yer alması planlandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan Akasya Anne Şehir Merkezi’nin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ETKİNLİKTE YOK YOK

İzmit Tuana Evleri içerisinde yer alan Akasya Anne Şehir Merkezi tanıtım programında Başkan Büyükakın çocuklar için Ramazan ayının vazgeçilmez eğlencesi “Çık Dışarıya Oynayalım Ramazan Şenliği”ni de başlattı. “Çık Dışarıya Oynayalım” sayesinde çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinlikte çocuklara yönelik sahne gösterisi, sosis balon ve yüz boyama etkinlikleri, Hacivat ve Karagöz sahnesi, İbiş ve Meddah orta oyunu, sihirbazlık gösterisi, sahne yarışmaları, tahta bacak yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda ‘Çık Dışarıya Oynayalım!’ Ramazan Şenliğini gerçekleştirmeye devam edecek.

MERKEZLERİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ

18’incisi açılan Anne Şehir Merkezinin tanıtım programına katılan Başkan  Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde söz verdiği gibi Anne Şehir Merkezilerinin sayısının arttırılacağını söyledi. Başkan Büyükakın çocukların sevgi seliyle karşılaştı. Daha sonra merkezi gezdi ve çocuk oyun alanlarındaki etkinliklere katıldı. Anneler için düzenlenen marifetli eller atölyesinde çalışma yapan kadınların çalışmalarını da ziyaret etti. Çocuklar eğitim atölyelerinde eğlenirken, anneler de marifetli eller atölyesinde etamin işleme ve bez çanta çalışmalarına katıldı. Başkan Büyükakın’a atölyelerde el emeği işlemelerden oluşan bir hediye taktim edildi.

18-24 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYE

Akasya Anne Şehir Merkezinde kadınlara ve gençlere yönelik hizmette sınır yok. İlk kez bu tesiste 18-24 aylık çocuklar için ebeveynli oyun grubu oluşturuldu. Merkezde kadınlara yönelik pilates, fitness, spor, step aerobik, zumba dersleri, fiziksel aktiviteye gelen üyelerin çocuklarının eğitildiği anne yanı sınıfı, yetişkin, ergen ve çocuk psikolojik danışmanlığı ve çocuk oyun terapisi, diyetisyen, fizyoterapi, marifetli eller atölyesi yer almakta. Çocuklara yönelik olarak da geliştirilmiş çocuk gelişim atölyeleri, çocuk akıl zekâ oyunları, robotik kodlama, mental aritmetik, düşümde drama, eğlenceli sayılar, minik kâşifler, minik eller, dikkatli minikler, masal atölyesi, gems atölyesi, 18- 24 ay ebeveynli oyun grubu atölyesi bulunuyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan boyunca farklı ilçelerde gerçekleştirilecek.  7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği ‘Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım Ramazan Şenliği’ etkinliği hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 318 27 25 nolu telefonu arayabilir.

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