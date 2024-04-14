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Başkan Akın'dan Körfez çıkarması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ziyaretleriyle Körfez çıkarması yaptı Vatandaşlarla bir araya gelip hayata geçireceği hizmetleri anlatan Başkan Ahmet Akın, "Kimseyi ayırmadan çalışacağız” dedi

YAŞAM 14.04.2024, 09:30
Başkan Akın'dan Körfez çıkarması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ziyaretleriyle Körfez çıkarması yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelip hayata geçireceği hizmetleri anlatan Başkan Ahmet Akın, "Kimseyi ayırmadan çalışacağız” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Ramazan Bayramı'nı hemşehrileriyle bir arada geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bayramın ardından da ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'te hemşerileriyle buluşan Başkan Ahmet Akın, Körfez Bölgesi'ne çıkarma yaptı. Gittiği tüm ilçelerde büyük bir coşku ve sevgi seliyle karşılanan Başkan Ahmet Akın'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe buluşmalarında birer konuşma yapan Başkan Ahmet Akın, şu ifadelere yer verdi:

'YAPILAN YANLIŞLARI TEKRAR ETMEYECEĞİZ'

"74 yıl sonra Balıkesir tarih yazdı, helal olsun sizlere. Bu bayram bir başka güzel geçti. Bu memlekette artık kibir, kayırmacılık ve particilik olmayacak. Bu memlekette sadece hizmet olacak. 20 ilçe belediyemiz var; bunların 15+1'i bizde, İYİ Parti ile birlikte. Geriye kalan 4 belediyemizi de asla ayırmayacağız. Daha önce yapılan yanlışları tekrar etmeyeceğiz. Sizlere söz verdik; kimseyi ayırmadan çalışıp, mücadele edeceğiz. Seçimi geride bıraktık. Bundan sonra az laf, çok iş yapacağız. Belediyemizin bütün personeline söyledim kimse siyaset yapmayacak. 

'DENİZE KANALİZASYON AKMAYACAK'

Göreve gelir gelmez BASKİ'ye talimat verdim, ‘yazın hiçbir yeri susuz bırakmayacaksınız’ diye. Görevi daha yeni devraldık. Aynı kadrolarla çalışıyorum, gözüm herkesin üzerinde. Hiçbir ilçeye ayrım yapılmadan her yere hizmet götürülecek. Altyapıyı yenileyeceğiz, bu cennet memlekette denize kanalizasyon akmayacak. Arıtmaları yapacağız ve denizimiz pırıl pırıl olacak. Bölgenin büyük sorunları toplu ulaşım ve imar bunları da çözeceğiz. Körfezimizin bazı bölgelerinde özel çalışmalarımız olacak. Bunları da gelip, partimizin binasında değil, anlı şanlı milletimizin meydanlarında açıklayacağım. Çünkü particilik yapmadan herkesi kucaklayacağız. Sizleri sürekli bilgilendireceğiz. 

'ÇALIŞKAN, HESAP VEREN, ADALETLİ YÖNETİM'

Bundan sonra Balıkesir'de; çalışkan, hesap veren ve adaletli bir yönetim olacak. Balıkesir, Kuvayı Milliye'nin baş şehridir. Balıkesir'in 20 ilçesi Atatürkçü'dür ve cumhuriyetçidir. 23 Nisanı büyük coşku ve mutlulukla kutlayacağız. Balıkesir'in 20 ilçesinde hem cumhuriyetçi hem Atatürkçü hem milliyetçi hem de demokrat bir belediye başkanınız var. 

'NEYİ DEVRALDIĞIMI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BİLE BİLECEK'

Verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz. Daha neyi devraldığımı açıklamadım. Tüm birimlerden brifing istedim. Bütün milletimle paylaşacağım, neyi devraldığımı 6 yaşındaki çocuk bile bilecek. Belediyemizin tüm iştiraklerinin yönetim kurulları istifa edip gittiler. Buralarda da incelemelerimiz sürüyor, her şeyi tek tek açıklayacağız. Balıkesir'imizde neyi devraldığımızı göreceksiniz. 

‘MİLLETİMİZİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİZ'

Biz, hiçbir koşulda ‘paramız yok’ edebiyatı yapmayacağız, gece gündüz çalışacağız. Milletimizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Milletimizin hakkını iade edeceğiz. Balıkesir'in hayırlı evladı olacağıma söz veriyorum. 20 ilçe belediye başkanımızla birlikte ayrımcılık yapmadan, birlik beraberlik içerisinde uyumlu bir şekilde çalışacağız. Bundan sonra Balıkesir'de ayrımcılık yok, birleştirmek var."

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit Belediyelerine giderek belediye başkanlarını makamında ziyaret eden  Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Ek Hizmet Binasında ve Gömeç Dalış Köyü’nde çalışan personelini de hayırlı mesailer diledi.

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