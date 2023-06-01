Tofaş play-off çeyrek finalde ikinci maç

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko’ya 87-98 mağlup oldu. Seriyi 2-0 rakibine kaptıran Mavi Yeşilliler, bu sonuçla 2022-2023 sezonunu play-off çeyrek finalinde noktaladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Berk Uğurlu, Tyler Ennis, beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Boubacar Toure ile buldu. Brady Manek ve Boubacar Toure’nin basketleri sonrası konuk takım, üst üste bulduğu sayılarla 8. dakikada 9-22 üstünlük sağlarken, Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 13-26 önde kapattı.

İkinci periyotun başında Rob Gray, Boubacar Toure, Tyler Ennis ve Brady Manek’in basketleriyle arayı kapatmaya çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, Berk Uğurlu, Brady Manek ve Boubacar Toure’nin elinden bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 6’ya çekti: 34-40. Brady Manek ve Berk Uğurlu’nun sayıları 18. dakikada farkı bu kez 4’e (38-42) indirirken, Bursa ekibi soyunma odasına 38-49 geride girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun başında Milton Doyle ile skor bulan TOFAŞ, Boubacar Toure, Tyler Ennis, Brady Manek’in basketleri sonrası Tyler’ın üçlüğüyle 28.30’da durumu 60-65 yaptı. Tarık Biberoviç’in son saniye üçlüğüyle konuk takım son çeyreğe 60-70 üstünlükle girerken, son çeyrekte Mavi Yeşillilerin farkı eritme çabaları sonuç vermeyince TOFAŞ parkeden 87-98 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko karşısında TOFAŞ’ta Boubacar Toure 24 sayı; Brady Manek 19 sayı; Tyler Ennis 14 sayı; Rob Gray 13 sayıyla oynarken; Tolga Geçim ve Berke Büyüktuncel sakatlıkları, Arturas Milaknis de yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kaybeden TOFAŞ Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonunu play-off çeyrek finalinde noktaladı.