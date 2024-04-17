Sporun kalbi Nilüfer’de atacak

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 22’ncisini düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan başladı. 24 ayrı branşta düzenlenen ve 20 bin öğrencinin katılacağı şenliklerde bir ay boyunca spor müsabakaları yapılacak. Dostluk ve kardeşliğin ön planda olacağı spor şenlikleri, farklı kültürlerin buluşmasına da sahne olacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, düzenlenen görkemli törenle başladı. Bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen spor şenliklerine Nilüfer’deki öğrencilerin yanı sıra Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’deki ve Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Almanya, Polonya ile Kosova’daki kardeş kentlerinden öğrenciler de katılacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere ve çocuklara armağan ettiği iki önemli Milli bayramı da içine alan, 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde yaklaşık 20 bin öğrenci, 24 branşta gerçekleştirilecek spor etkinliklerinde, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyecek.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Bulgaristan Konsolosu Momchil Rusinov, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok, Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür ile yüzlerce öğrenci katıldı.

Saygı duruşunun ardından, özel eğitim okulu öğrencilerinin işaret diliyle eşlik ettiği İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz, “Sporun birçok dalında kendimizi keşfettiğimiz, geliştirdiğimiz bu organizasyonda sporla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

BAŞKAN ÖZDEMİR: SPOR ŞENLİKLERİ NİLÜFER’E ÇOK YAKIŞIYOR

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nin bu yıl 22’ncisini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, “Geçen yıl deprem nedeniyle gerçekleştirilemeyen spor şenliklerimiz sporun kenti Nilüfer’e çok yakışıyor. Göreve gelirken demiştik ya önceliklerimizin başında gençler ve çocuklar geliyor diye. İşte bugün biz gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, çocuklara sporu sevdirmek, onları centilmenlik ruhuyla buluşturmak, hem rekabeti, hem dayanışmayı öğretmek. Binlerce öğrenciyi bir ay boyunca sporun bir çok branşıyla buluşturmak, bunu yaparken de dostluğun, takım ruhuyla mücadele etmenin heyecanını yaşatmak büyük başarı” diye konuştu.

“KÜLTÜRLERİN BULUŞMASINA DA ARACILIK EDECEK”

Uluslararası spor şenliklerinin aynı zamanda kültürlerin buluşmasına da aracılık edeceğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Biz istiyoruz ki spor, çocukların yaşamının bir parçası olsun. Çünkü spor, çocuklara her anlamda zindelik kazandıracak ve gelecekte onların sağlıklı bireyler olmasını sağlayacaktır. Biz sağlıklı, aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz. Kısacası Atatürk gençliğine yakışır bir centilmenlik ruhuyla, sizleri hem sporla, hem dayanışma ve kardeşlik duygularıyla buluşturmak istiyoruz” dedi.

Spor şenliklerinin 2 Milli bayramı kapsayacak şekilde olmasının da ayrı bir anlamlı olduğuna dikkat çeken Özdemir, “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da şenlikler kapsamında, Atatürk’ün emanetini devralan çocuk ve gençlerimizle birlikte kutlayacağız. Bu dev organizasyonun gerçekleşmesinde emek harcayan herkese, özellikle gönüllülük esasıyla şenliklerde yer alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin ailelerine de yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin ortak çabasıyla , çocuklarımızın hem yarışıp, hem de çok eğleneceği renkli bir şenlik yaşamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BOZBEY: HEDEFİMİZ 17 İLÇEDE DÜZENLENMESİNİ SAĞLAMAK

“Sporun kenti Nilüfer” kimliğini oluşturmak adına 24 yıl önce başlatılan spor şenliklerinin Nilüferliler tarafından sahiplendiğini ve sürdürülebilir olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Spor şenliklerimizin bu yıl 22’ncisi düzenleniyor. Başlayan bir işin sürdürülebilir olması çok önemli. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler, öğrenciler uzun yıllar gönüllü destek verdiler. Spor şenliklerinin bugünlere gelmesine emek veren, katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce öğrencinin katılacağı spor şenlikleri ile aynı zamanda hem kültür alışverişi yapılacağını hem de yeni dostlukların kurulacağını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Nilüfer, örnek oldu. Hedefimiz, spor şenliklerinin Bursa’nın 17 ilçesinde de düzenlenmesini sağlamak” dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok da, “20 yılı aşkın süren bir şenliğe sahibiz. Kurumsallaşmış dev bir organizasyon. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Bu şenlikler öğrencilerimizin başarılarına olumlu katkı yapacaktır. Bundan sonra tüm bu şenlikleri daha kapsamlı coşkuyla yapmaya devam edeceğiz. Bu dev organizasyonda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından anaokulu, ilkokul, özel eğitim meslek okulu ve lise düzeyindeki çeşitli okullardan öğrencilerin gerçekleştirdiği halk oyunları, cimnastik, spor ve dans gösterileriyle coşku doruğa çıktı.