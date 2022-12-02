Sakarya hentbolda daha iyi noktalara ulaşacak

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı teknik ekibi ve sporcular öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelenteknik heyet ve öğrenciler, hem öğrencilerin sorularını yanıtladı hem de onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hentbola dair her şeyin konuşulduğu etkinliğe Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık ve Burçin Albayrak’ın yanı sıra oyunculardan Dusan Medic,Oğulcan Güney,Doğukan Karatay,Kadir Vedat Herseklioğlu, Ramazan Döne katıldı.

Programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, “Sakarya, hentbol konusunda kendisini çok fazla geliştirdi. Oynadığımız maçlarda önemli rakiplerimizi yenerek ligde üst sıralarda kendimize yer edindik. Takımımız her galibiyetin ardından daha çok moral depoluyor bu da bizim gelecek maçta kazanma hırsımıza katkı sağlıyor. Hafta sonu ligde önemli bir maça çıkacağız. Takımımızın arkasında sizlerin de desteğini görmekten memnun oluruz” dedi.

Işık, hedeflerinin çok büyük olduğunu belirterek, "Sizlerin de bize vereceği destek bu konuda çok önemli. Ben takımım adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.