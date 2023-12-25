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Manisa'nın Sultanları Turgutlu deplasmanında galip

SPOR 25.12.2023, 10:16
Manisa'nın Sultanları Turgutlu deplasmanında galip

Üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 15.hafta karşılaşmasında konuk olduğu Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Takımı’nı 3-0’lık skorla mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 15.hafta maçında Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Takımı’na konuk oldu. Salihli Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Özcan Nalbantlar, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tolga Elbeyli ve çok sayıda voleybol sever takip etti.

Büyükşehir’in Sultanları ligin 4. haftasında 3-0’lık skorla evinde yendiği Turgutlu karşısında üstünlüğünü koruyarak bu maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen 12 askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit askerlerin anısına düzenlenen saygı duruşu birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Karşılaşmaya rahat bir oyunla başlayan Büyükşehir’in Sultanları ilk seti 25-11’lik skorla aldı. Takım oyuncuları üst üste aldığı sayılarla ikinci seti de 25-14 kazandı. Son sette de rakibine şans tanımayan yeşil beyazlı ekip 25-20’lük sayıya imza atarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla takım kaptanı Sevinç Özgüler olurken, Göksu Göçmen ise 8 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu üyeleri, oyunun kontrolünü elinden bırakmayan ve ikinci devrede üst üste dördüncü galibiyetine imza atan ve sporcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.

Başantrenör Caner Doğançay, “Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Takımı’yla iyi bir karşılaşmaya imza attık. Maçın başından sonuna oyunun kontrolünü elimizden bırakmadık ve 3-0’lık skora imza attık. Tüm oyuncularımızın maç skoruna büyük katkıları oldu. Pasörümüz mümkün olduğu kadar herkesi oyunda tutmaya çalıştı. Oyuncularımızın gerek antrenmanlarda gerekse maç esnasında moralleri yerinde. Bunun da üst üste aldığımız galibiyetlerde büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Önümüzde İzmir temsilcisi Arkas Spor ile maçımız var. O maçı da inşallah kazanarak liderliğimizi sürdüreceğiz” dedi.  

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