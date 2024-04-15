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Kıyasıya rekabete gün sayılıyor... 1.188 kilometrelik yolun sonu Turkuaz

Antalya’dan İstanbul’a her etap için farklı stratejileri ile hedefleri için koşan 25 Takım, 175 sporcu yarışın her etabında Lider Formalar için kıyasıya rekabet edecek

SPOR 15.04.2024, 11:57
Kıyasıya rekabete gün sayılıyor... 1.188 kilometrelik yolun sonu Turkuaz

Antalya’dan İstanbul’a her etap için farklı stratejileri ile hedefleri için koşan 25 Takım, 175 sporcu yarışın her etabında Lider Formalar için kıyasıya rekabet edecek.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü Antalya Düden Parkı’ndan start almak için gün sayıyor. 

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ProSeries kategorisinde ülkemizdeki tek yol yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na 4 World Tour Team, 9 ProTeam, 12 Continental Team olmak üzere 25 takım katılacak. Tour de France’da, Giro d’Italia’da kürsü yapan takımlar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun geleneği olarak yeni yıldızları parlatacak. 

ABD, Almanya, Belçika, Çin, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Malezya, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Japonya’dan 25 takımın katıldığı TUR 2024’te ülkemizi; Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Bisiklet Takımı ve Konya Büyükşehir Belediye Spor Takımı temsil edecek. Türk takımları, kadrolarında yer alan Türk ve uluslararası yıldızları ile dev mücadelenin heyecanına ortak olmak için pedal çevirecek. Türk bisikletinin pistte parlayan yıldızlarından 19 yaşındaki Ramazan Yılmaz da Adria Mobil kadrosunda ülkemizi temsil edecek. 

Antalya’dan İstanbul’a her etap için farklı stratejileri ile hedefleri için koşan 25 Takım, 175 sporcu yarışın her etabında Lider Formalar için kıyasıya rekabet edecek. 1.188 kilometrelik yolun sonunda kazanan bisikletçi TUR 2024’ün Lider Forması olan Turkuaz Forma’nın sahibi olacak.  

Antalya’da 20 Nisan Cumartesi günü, dev yarışın startı öncesinde takımların ve detayların paylaşılacağı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Basın Toplantısı düzenlenecek.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dünyanın dört bir yanından gelen bisikletçilerinden oluşan renkli pelotonu, sekiz gün sürecek serüven için 21 Nisan Pazar günü Antalya Düden Parkı’ndan saat 10.25’te pedal çevirmeye başlayacak.

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1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 30 44
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
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3. Girona 31 65
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