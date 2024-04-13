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Bakan Bak’tan Sporcu Sağlığı Ve Performansı Merkezi’ne övgü

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezi’ndeki üst düzey teknolojik cihazlarla sporcuların gelişimine katkı sağlanıyor Gençlik ve Spor Bakanı Dr Osman Aşkın Bak, sporcu sağlığının ve performans ölçümlerinin bilimsel esaslara göre yapılmasının başarıya giden yolda çok önemli olduğunu belirterek, merkezde yürütülen faaliyetlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi

SPOR 13.04.2024, 15:05
Bakan Bak’tan Sporcu Sağlığı Ve Performansı Merkezi’ne övgü

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezi’ndeki üst düzey teknolojik cihazlarla sporcuların gelişimine katkı sağlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sporcu sağlığının ve performans ölçümlerinin bilimsel esaslara göre yapılmasının başarıya giden yolda çok önemli olduğunu belirterek, merkezde yürütülen faaliyetlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile ilkokul öğrencilerinin branşlara yönlendirilmesini sağlayan, Türkiye’nin farklı illerinde kurulan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) Projesi'yle de sporcuları uluslararası organizasyonlara hazırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcu sağlığı ve performanslarının artırılması konusuna da özel önem veriyor.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan ‘Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezi’ndeki üst düzey teknolojik cihazlarla sporcuların gelişimine katkı sağlanıyor.

Yıllardır Sporcu Eğitim, Sağlık ve Eğitim Araştırma Merkezi (SESAM) olarak hizmet veren kuruluş, 2011 yılı itibariyle Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığına bağlanarak ‘Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’ adını aldı.

Ankara TOHM kampüsünde yer alan Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezi; altyapısıyla, hizmet kalitesiyle, yenilenen yüksek düzey teknolojik cihazlarıyla hizmet veriyor. Araştırma Merkezine gelen her sporcuya branşına özgü tıbbi ve bilimsel destek sağlanıyor, sporcuların periyodik sağlık ve performans takipleri yapılıyor.

Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sporcu sağlığı ve performans ölçümlerinin bilimsel esaslara göre yapılmasının başarıya giden yolda çok önemli olduğunu söyledi.

Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’ndeki faaliyetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Birçok imkanının olduğu bir alandan söz ediyoruz. Sporcunun rutin sağlık testlerinin dışında performansının da değerlendirebildiği bir sistem var burada. Sporcu, uzun bir süreçten geçecekse antrenörüyle birlikte de gelebiliyor. Testleri yapılıp, tedavisi planlanırken antrenmanından da geri kalmıyor. Sporcunun fiziki sağlığının olduğu kadar psikolojik hali de önem arz ediyor. Hepsinin tek bir merkezde yapılması değerli. Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit, Busenaz Sürmeneli, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı gibi tarihe adını yazdırmış milli sporcularımız da bu merkezden yararlanıyor. Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız, olmaya da gayret gösteriyoruz. Başarıya giden yoldaki engelleri ortadan kaldırmaya kararlıyız.” dedi.

SAĞLIK VE PERFORMANS TESTLERİ BİR ARADA YÜRÜTÜLÜYOR

Sporcu Sağlığı ve Performansı Merkezinde Sağlık testleri; sporcunun sağlığını korumak, performansını etkileyebilecek olumsuzlukları tespit ederek önlem almak ve sporcunun performansını arttırmaya yönelik planlanırken, performans testleriyle de sporcunun müsabaka takvimine göre branş antrenörleri ve kondisyonerleriyle istişare edilerek yapılıyor.

Sporcunun eksiklikleri tespit edilirken, bu eksiklikler hızlı ve etkin bir şekilde gideriliyor. Sporcunun başarısının önüne çıkan tüm engeller kaldırılmış oluyor.

6 BİRİM TEK MERKEZDE TOPLANDI

Sporcu sağlığı ve Performansı Merkezinde; Poliklinikler ve Laboratuvarlar, Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi, Beslenme ve Diyet Birimi, Psikolojik Değerlendirme ve Müdahale Birimi, Fizyoterapi ve Sportif Rehabilitasyon Birimi, Performans Birimi olmak üzere toplam 6 birim hizmet veriyor.

Tüm testler uygunluğa göre, doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, kimyager, biyolog, fizyoterapist, spor uzmanı, antrenörler ve akademisyenler eşliğinde yapılıyor.

Yapılan tüm test sonuçları raporlanarak, sporcunun bağlı olduğu federasyona iletiliyor. İleri tedavi gerektiren durumlarda sporcunun ilgili hastanelere yönlendirmesi yapılıyor. Böylelikle hem erken tedbir alınmış oluyor hem de performansını etkileyecek yan unsurlar değerlendirilebiliyor.

Her yıl 2 bine yakın sporcunun yararlandığı araştırma merkezinden Olimpiyatlar, Paralimpik Oyunlar, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlanan tüm sporcular faydalanabiliyor.

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