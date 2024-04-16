Anadolu Efes sezonun en kritik maçı için parkeye çıkıyor

EuroLeague’de Play-Off’lar için nefesler tutulurken, temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague’de sezonun en kritik maçında Sinan Erdem’de Virtus Bologna’yı ağırlıyor. Play-In ilk maçı Anadolu Efes – Virtus Bologna bugün saat 21:00’de.İSTANBUL (İGFA) - EuroLeague’de Play-Off’lar için heyecan dorukta! Play-Off’a kalacak son 2 takım hangisi olacak? Temsilcimiz Anadolu Efes Play-In ilk maçında evinde Bologna’yı ağırlıyor.

Son yılların en rekabetçi sezonlarından birinin yaşandığı EuroLeague’de normal sezonun sona ermesi ile Play-Off bileti alan 6 takım kesinleşti. Ligi 7-10. sıralamalarında bitiren 4 takım ise Play-In maçlarına çıkarak son 8’e kalmaya çalışacak. Temsilcimiz Anadolu Efes Play-Off’a kalırsa rakibi normal sezonu lider bitiren Real Madrid olacak.

Anadolu Efes’in Bologna'yı geçmesi halinde, Maccabi Tel Aviv – Baskonia maçının kaybedeniyle final maçına çıkarak Play-Off bileti almaya çalışacak.

19 Nisan Cuma günü oynanacak olan final maçı da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

İŞTE NBA’DE PLAY-IN PROGRAMI:

Lakers – Pelicans 17 Nisan Çarşamba 02:30 Warriors – Kings 17 Nisan Çarşamba 05:00 Heat – 76ers 18 Nisan Perşembe 02:30 Hawks – Bulls 18 Nisan Perşembe 04:30