Milletvekili aday adaylığında sürpriz isimler

Gazeteci Yazar Mesut Demir, 14 Mayıs’ın kesinleşmesiyle birlikte milletvekili aday adaylığı konusunda yıldızı parlayan sürpriz isimlerin çıktığını kaleme aldı.BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in kçşe yazısı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçim tarihi ile ilgili işaret ettiği 14 Mayıs, CHP hariç tüm partiler tarafından benimsendi.

Aslında sürpriz de değildi.

19 Eylül 2021 tarihinde AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile yaptığım röportajı köşe yazıma taşımıştım.

https://www.igfhaber.com/yazarlar/mesut-demir-53/ak-partili-baskan-davut-gurkan-acikladi-secimler-erken-olabilir-1276

O yazımda Başkan Davut Gürkan, “14 Mayıs 2023 tarihinde genel seçimler olacak. Ancak daha erken de olabilir” açıklamasını yapmıştı.

Nitekim…

Seçim tarihi belli oldu.

Gelelim milletvekili aday adaylığı sürecine…

Geçen gün kaleme aldığım köşe yazımda, kulis bilgilerine yer vermiştim.

https://www.igfhaber.com/yazarlar/mesut-demir-53/bursa-da-kestel-ve-gursu-belediye-baskanlari-istifa-mi-edecek-1632

Yazımda İstanbul’dan 3 belediye başkanı, Bursa’dan 5 belediye başkanının milletvekili aday adaylığı için istifa edeceği kulisine yer vermiştim.

Etki ve tepkilerle birlikte Ankara ve Meclis gündemine oturan bu yazım ile ilgili arayan soran çok oldu.

Özellikle İstanbul’dan hangi belediyeler olduğu yönünde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyareti ve mitingi sonrası, net bilgileri daha açıklayıcı yazacağım.

Kulis demişken…

Hatırlayanlar iyi bilir…

Yerel seçimlerde adayların açıklanmasına birkaç gün kala “Alinur Aktaş’ın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı” olduğunu ve ilçelerde hangi isimlerin aday gösterildiğini yazmıştım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa adaylarını İstanbul’da açıklayacağı gün salon girişinde ulusal televizyon kanalları muhabirleri canlı yayında, “Mehmet Müezzinoğlu’nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor” açıklamasını yapıyorlardı.

Derken…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alinur Aktaş’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

Bunu da hatırlatmakta yarar görüyorum.

Evet…

Bu süreçte kulis bilgilerine zaman zaman yer vereceğiz.

Bugünlerde konuşulan kulisleri de kaleme alarak, okurlarımızla paylaşayım istedim.

Bursa’da yıldızı parlayan 2 genç aday adayı var. Birisi AK Parti’den, diğeri ise CHP’den…

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan. AK Parti’nin son dönemde yıldızı en çok parlayan ismi.

Bir bakıyorsunuz Harmancık’ta, bir bakıyorsunuz İnegöl’de. AK Parti Bursa teşkilatlarının da bağrına bastığı Fuat Alpaslan, işadamı ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla çok seviliyor.

Aday adayı olması halinde AK Parti Bursa milletvekili aday listesinde ilk sıralarda kendisine yer bulacağı kesin.

Sürpriz olmasa da bir diğer isim Davut Gürkan ve Ayhan Salman.

AK Parti İl Başkanı olarak yaptığı çalışmalarla Genel Merkez ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözüne girmeyi başaran Davut Gürkan’a izin verilmesi halinde adaylığı kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti eski İl Başkanı Ayhan Salman’ın da İnegöl kontenjanından adaylığına kesin gözüyle bakılan isim.

Mevcut milletvekillerinden 6 ismin aday gösterilmeyeceği de kulis bilgisi olarak göze çarpıyor.

İlçe başkanları ile ilgili değerlendirmemi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa mitingi sonrası yazacağım yazıda kaleme alacağım.

CHP’nin Bursa milletvekili aday adaylığı ile ilgili süreç hızlı değişkenlik gösterse de, yıldızı parlayan bir isim var. Mesut Şehitoğlu…

CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dikkatle takip ettiği Nilüfer Belediye Meclis Üyesi olan Mesut Şehitoğlu’nun aday adayı olması halinde seçilebilir sıradan adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Nilüfer’de Meclis Üyesi seçildikten sonra CHP’lilerin gönlünde taht kuran Mesut Şehitoğlu, yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor.

Güler yüzlü, karizmatik duruşu, partililerle ve vatandaşlarla diyalogu açısından öne çıkıyor Mesut Şehitoğlu…

Yine…

Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in milletvekili adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP’de istifa eden eski il başkanı İsmet Karaca’nın şansı burada çok zayıf. CHP Genel Merkezi, iki isimden birini tercih etmek zorunda kalacak. Bozbey mi, Karaca mı? Tercih tabi ki Bozbey olur.

Çünkü, Bursa’da bilinirliği çok yüksek Karaca’ya göre…

Mevcut milletvekilleri konusunda, yapılan değerlendirmeler pek iç açıcı değil.

CHP Genel Merkezi’nin mevcut milletvekilleri ile ilgili yaptığı araştırmada, teşkilatlardan geçer not alamadı.

Diğer yandan…

Millet İttifakı’nın ortaklarından aday isimler gelecek. Dolayısıyla, mevcut milletvekillerinin liste sıralamasında işleri epey zor.

Dağ yöresini temsilen Erkan Aydın’ın şansı, diğer vekillere göre biraz yüksek.

Bakalım aday adaylığı sürecinde neler olacak?

Sağlıklı ve esen kalın…