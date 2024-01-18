Gözler Ankara'da... AK Parti'nin ikinci tanıtım toplantısı bugün

AK Parti'de gözler, ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi. Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı bugün ATO Kongre Merkezi'nde açıklanacak.ANKARA (İGFA) - AK Parti'de daha önce Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri üzeriene ikinci aday tanıtım toplantısı bugüne ertelenmişti.

7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtan AK Parti, bugün (18 Ocak Perşembe) de Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısını ge 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak.

AK Parti kalan 7 ilde de MHP’nin adaylarını destekleyecek.

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtımda en çok merak edilen ise Ankara ve İzmir adaylarının kimler olacağı.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.