Bilecik'te AK Kadınlar yaşlıların gönlünü fethediyor

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları yönetimi, Bilecik ve ilçelerinde yaşlı vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit’in talimatıyla sahalara inen İl ve İlçe Kadın Kolları yönetimii kapı kapı dolaşarak yaşlı vatandaşları ziyaret edip onların sorunlarını dinliyor.

Bilecik merkezi, ilçe ve beldelerinde her hafta aileleri ziyaret eden AK Parti Bilecik Kadın Kolları, gönüllere misafir olmayı sürdürüyor.

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, yaşlı vatandaşların yanında olmaya, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olup hayat tecrübelerinden faydalanmanın kendilerine de feyz verdiğini ifade ederek, "Onların taleplerini dinlemeye tüm il ve ilçe teşkilatlarımızla devam ediyoruz. Bizlere evlerinin kapılarını açan, hayır dualarını eksik etmeyen kıymetli ailelerimize teşekkür ederim” dedi.