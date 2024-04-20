Başkan Arı Lale sanayide

Cuma namazını Lale Sanayi Sitesi’nde bulunan Lale Camii’nde kılan Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Arı, 19 Nisan 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nevşehir Adliyesi'nde görevli Sicil Şefi Seyit Salgın için Nevşehir Eskimeyen Dostlar Derneği tarafından Lale Sanayi Camii'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Cuma namazını da burada kılan Başkan Arı, cami çıkışı cemaatle selamlaşarak sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Arı, esnafların hayırlı olsun dileklerini de kabul etti.