Ankara’da kulisler hareketlendi! 7 başkan istifa ediyor

Gazeteci Yazar Mesut Demir, Ankara’da seçim öncesi partilerin nabzını yoklarken, kulis bilgilerini kaleme aldı.

ANKARA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

Seçim takvimi ile birlikte Ankara kulisleri hareketlendi.

İstifa ederek aday adayı olacak olan başkanlar, Ankara yollarını tuttu.

Kulislerin en önemli merkezi tabi ki parti genel merkezleri, TBMM, parti genel merkezleri yakınında bulunan restoran ve kafeler…

Biz de Basın İlan Kurumu seçimleri için Ankara yolunu tutmuştuk. Ankara’ya gitmişken parti genel merkezleri ve TBMM’de ziyaretler gerçekleştirdik.

AK Parti kanadında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, TBMM Araştırma Komisyonu Üyesi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ile görüştük.

CHP kanadında CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ile bir araya geldik.

Kulislere kulağımızı verdik, sorduk, soruşturduk.

Genel seçimler için neler konuşuluyor, Ankara’da neler oluyor?

CHP’de gergin bekleyiş sürüyor. Bir yandan 6’lı masadan çıkacak aday ismi, diğer yandan seçim takviminin kısa olması nedeniyle sürecin işleyişi…

CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Tabi burada İyi Parti’nin tutumu ne olacak?

6’lı masa devam edecek mi?

İyi Parti kendi adayını mı gösterecek?

Kulislerde Millet İttifakı’nın en önemli amacının Meclis çoğunluğunu kazanmak olduğunu görüyoruz.

Adaylık kısmı hep ikinci planda kaldı, kalıyor.

6’lı masanın küçük partileri Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, CHP listelerinden kaç milletvekili koparabiliriz derdinde olduğunu da net bir şekilde gözlemledik.

İyi Parti’nin kendi partisinden başka partinin adayını göstermeye sıcak bakmadığı bir gerçek.

Aslında…

6’lı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında çıkacak adayın kazanma şansını düşük bulduğunu da söyleyebilirim.

O yüzden…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday göstermek istememeleri de bu kulis bilgisini doğruluyor.

Lakin…

İyi Parti’nin kendi adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göstermesi durumunda 6’lı masa partileri kimi destekleyecek?

AK Parti kanadına gelince…

Cumhur İttifakı partileri, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını en çok isteyenler sanırım AK Parti ve MHP…

Diğer yandan…

Meclis çoğunluğunu almak istiyor Cumhur İttifakı…

Hatta Anayasa değişiklik sayısını elde etmek için uğraşacak.

Bu yüzden…

AK Parti, milletvekilleri ile ilgili 3 dönem kuralını bu seçimde yok sayabilir.

Milletvekili aday listesini, illerde güçlü isimlerden oluşturmak isteyen AK Parti’de 3 dönem kuralına takılan bazı milletvekillerini tekrar göstereceği belirtiliyor.

Bursa’ya gelince…

Bursa’da ağırlığı olan isimleri aday gösterme konusunda kararlı AK Parti…

Mevcut milletvekillerinden 5 ya da 6 isme “aday olma, belediye başkanlığı için çalış” mesajı verilecek.

Başarı oranı düşük, seçim bölgesinde etkisini kaybetmiş, tepki ve şikayet alan milletvekilleri ile yollar şimdilik ayrılacak.

Aday olacak isimlerle ilgili kulis bilgilerini önümüzdeki günlerde kaleme alacağım.

İstifa edecek ilçe başkanları konusu…

Ankara kulislerinde, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşçan, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan’ın milletvekili aday adaylığı için istifa edeceği öğrenildi.

AK Parti İl Yönetiminden istifa edecek aday adaylarından en az 2’sinin aday listelerinde yer bulacağı da belirtiliyor.

Bakalım seçim atmosferinde neler bizi bekliyor?

Sağlıklı ve esen kalın…