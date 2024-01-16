AK Parti Edirne Keşan'daki 5 yıllık çalışmaları değerlendirdi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, 5 yılda Keşan’a kazandırılan hibeler ile ilgili basın toplantısı düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti İlçe Başkanlığı’ndaki toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın, Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri Şafak Uslu, Mehmet Selim Aras, Sema Kılıç, Tarık Uysal katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Kılınç, açıklamasının başında hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

“5 YILDA HİBELERLE KEŞAN KAZANDI”

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 5 yılı geride bırakmak üzere olduklarını dile getirdi.

Cumhur İttifakı belediyeciliğini en iyi şekilde Keşan’da temsil ettiklerini kaydeden Başkan Helvacıoğlu, "Herkese hakkımız helal. Cumhurbaşkanımızın talimatları, halkımızın izniyle ikinci 5 yıl için hazırlıklarımız devam ediyor. 5 yıl önce Keşan’ın ne halde olduğunu, nereden nereye geldiğini herkes hatırlar. Ak Belediyeciliğin, Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle halkın dilinde söylüyorum; ‘Keşan, Keşan oldu’. Bu cümleyi çok duyar olduk. İkinci yarıda da Keşan’ın il seviyesine gelecek kadar güzel bir şehir olması için çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Keşan’a verdiği önem ile Hükümetimizin destekleriyle, hibeleriyle 5 yıllık bütçemiz 2’ye katlandı. 5 yılda hibelerle Keşan kazandı. Bu çok açık. Seçim öncesi Vekilim başta olmak üzere Keşan’a takım elbise giydireceğiz diyorduk. Bunu başardığımızı herkes görüyor. Şubat ayında 60. Meclis toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu toplantımızla beraber 44 hibe kararı almış olacağız. Bu bir rekor, Trakya’da olmayan rekor. Meclislerde 44 hibenin geçmesi, Keşan’ın hizmetine sunmamız, Trakya’da önder, Türkiye’ye örnek bir belediyecilik yaptığımızın göstergesidir. Bunların arasında; meydan projesi, kent müzemiz, hizmet araçları, triportörler, seralar, yaşam merkezi, kunduracılar çarşısı, yollar, yüzme havuzu, semt sahaları, stadyum ve sayamadığım birçok hibe" diye konuştu.

5 yılda Keşan’a iki dönemlik hizmet sağladıklarının altını çizen Helvacıoğlu, bu şehre borçlarının olduğunu ve hükümetin destek ve hibeleriyle 5 yıllık bütçeyi ikiye katladıklarını söyledi.

“HAYAL BİLE EDİLEMEYEN BİRÇOK HİZMETİ KEŞAN’DA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Helvacıoğlu’nun ardından söz alan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.

"Bizim için, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak inanılmaz derecede önemli" diyen Aksal, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hepimizin bildiği gibi belediyecilikten geliyor. AK Parti olarak hizmetin yerelde başladığına inananlardanız. Her zaman söylüyoruz; hizmet yerelde başlar. Vatandaş sabah kalktığında sokağa adımını attığında, evde çeşmesini açtığında yerel hizmetlerle karşılaşıyor. İlk önce yerel hizmetler. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız yerele çok önem verir. Yerel çok değerlidir. Yerel seçimlerin sonuçları iktidarı değiştirmeyecek. Ben burada aziz milletimize teveccühleri için, Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. 1 Nisan sabahı iktidarda Cumhur İttifakımız olacak, ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Son 5 yıldır Keşan’da belediyemiz var. Başkanımız hizmetlerimizi saymaya kalksa saatler alır. Biz hayal bile edilemeyen birçok hizmeti Keşan’da gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman Edirne ile ilgili bir taleple kendisine veya bir bakana gittiysek anında karşılanması için talimat verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Bakanlara Edirne için, Keşan için gelen hiçbir talebi geri çevirmeyin dedi. Tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Keşan’a inanılmaz güzel bir meydan kazandırdık. Keşanlının, Keşan Belediyesi’nin cebinden bir kuruş çıkmadı. Halı sahalarımız, yüzme havuzumuz, bütçeyi ikiye katlayan hibeler. Yapacak işlerimiz bitmiyor. Yaptığımız işlerin en önemlilerinden birisi de Keşan’a ağır ceza mahkemesi kurulması. Çok yakında hükümet konağımızın ihalesini gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde emniyet binamızı yapacağız. Uzun süredir Keşan’da anjiyo merkezi kurulması talebimiz vardı. İnşallah Keşan’a bu merkezi kuruyoruz. Keşan’a hizmet boynumuzun borcu. Hizmetin devam etmesi, iktidarın gücünden yararlanmak için Keşanlı hemşehrilerimizden destek istiyorum. İl belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz, yakında ilçe belediye başkan adaylarımızı da açıklayacağız. Biz hiçbir zaman adaylıklara takılmış değiliz. Bizim derdimiz hizmet. İnşallah günün sonunda kazanan Keşan olur. Gıda OSB hayalimiz vardı. 31 Ocak’ta Gıda OSB’nin altyapı ihalesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en yeşil OSB’i olacak.” diye konuştu.

“BÖLGEMİZDEKİ TOKİ İHALELERİNİ DE EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Basın mensuplarının; “TOKİ konutlarının yapılacağı alan ile ilgili olarak üniversite ile davalık olduğu iddiaları var. Bu konuyla ilgili bir verebilir misiniz?” sorusuna cevap veren Aksal, “Bu konu çözüldü. Çok yakın zamanda ihalesi olacak. Konutlar aynı yerde yapılacak. Birinci öncelik depremin yaralarını sarmak. Depremin yaralarını sararken diğer yatırımlara devam ettik. Bölgemizdeki TOKİ ihalelerini de en kısa sürede hayata geçireceğiz.” dedi.