Beslenme biçiminin en az yüzde 75’inin bitki bazlı olmalı

Alman Beslenme Derneği (DGE), Mart ayında beslenme rehberini güncelledi. Beslenme biçiminin en az yüzde 75’inin bitki bazlı gıdalardan oluşması gerektiğini öneren rehberde et tüketiminin ise haftada en fazla 300 gram ile sınırlandırılması gerektiği dikkat çekiyor. Bitki bazlı diyetlerin sağlık yararlarına ilişkin bilimsel kanıtların her geçen gün arttığını ve rehberin de bu doğrultuda güncellendiğini belirten BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, “Sağlıklı beslenmek ve çevreyi korumak istiyorsak, beslenme şeklimizi bitkisel gıdalar ağırlıklı değiştirmemiz gerekiyor" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Alman Beslenme Derneği (DGE), beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda hazırladığı sağlıklı beslenme rehberini yeniledi. Sürdürülebilirlik ve sağlık unsurlarının ön planda tutulduğu rehberde; beslenme tarzının ağırlıklı olarak bitkisel gıdalar ve özellikle baklagillerden oluşması gerektiği vurgulanıyor.

BİTKİ BAZLI BESLENME HEM SAĞLIK HEM DE ÇEVRE İÇİN BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR

Bitki bazlı beslenmenin öneminin her geçen gün arttığını belirten BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, “Bitkisel beslenme biçimi hem sağlık hem de çevre için büyük bir önem taşıyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı, daha düşük Alzheimer riski ve yaşlanmanın gecikmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu bilinçle hareket eden Almanya, sürdürülebilir sağlıklı diyetler konusunda Avrupa lideri olma yolunda ilerliyor. Almanya'da et üretimi 2022'de 2021'e göre yüzde 8.1 düşerken. 2021 yılındaki tüketim ise beş yılda yüzde 10 azaldı. Ayrıca 2024 yılında bitki bazlı gıdalara geçiş ve alternatif protein kaynaklarının teşvik edilmesi için 38 milyon Euro destek taahhüt edildi. Bu nedenle Alman Beslenme Derneği tarafından hazırlanan beslenme rehberindeki önerileri çok kıymetli buluyorum” diye konuştu.