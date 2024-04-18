Ümit Yılmazın İstanbul albümü tüm platformlarda yayında

Yaz ayında müzik piyasası hareketlenmeye devam ediyor. Sanatçılar şarkılarını bir bir yayınlamaya başladı. Ümit Yılmaz'da albüm ve şarkılarını yayınlayan bu sanatçılardan birisi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Yeni çıkardıgı "İstanbul" adlı albümü ile müzik listelerine hızlı giriş yapan Ümit Yılmaz albümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Ümit Yılmaz, " Albümümün ismi "İstanbul" adını taşıyor. Minik Serçe'ye bir latife İstanbul böyle keder gördü ya da Kıraç'ın İstanbul masalı gibi de düşünebiliriz değil mi? O zaman İstanbul' a yeni bir masal gerekli. Ya da Teoman gibi sürekli ağlamaktan ağlatılmaktan rimeli akan bu İstanbul'un iki yakasından tutup bi sallamamız gerekmiyor mu? Efendim İstanbul aşkına çok şey yazılır ama burada örneklere ve satırlarıma son vererek istanbul albümünün ve şarkısını karşınıza koyuyorum sevgiler..." diye konuştu.