Rabia Soytürk: Kendime alıkoyamıyorum

"Duy Beni" dizisinde Ekim karakterine hayat veren güzel oyuncu Rabia Soytürk, keyif aldığı anlarda kendini izlemekten alıkoyamadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Star TV'de yayımlanan “Duy Beni” dizisinde Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, hayatına dair merak edilenleri anlattı.

MAG dergisinde oyunculuğuna dair açıklamalarda bulunan Soytürk, çoğu meslektaşı gibi kendisini eleştirdiğini söyledi. "İyi bulduğum, keyif aldığım anlarda da kendimi izlemekten alıkoymuyorum" diyen Soytürk, "Mahrum etmiyorum yani. İyi yaptıysam, o sahneyi doya doya izliyorum. Bir noktada da oradan besleniyorum” dedi.

Sporun kendisini iyi hissettirdiğini sağladığı için genel olarak güne başlarken ya da gün sonunda yaptığımda ruhsal ve fiziksel olarak rahattlığını kaydeden Soytürk, "Ben de çoğu meslektaşım gibi kendimi eleştiriyorum elbette; ama iyi bulduğum, keyif aldığım anlarda da kendimi izlemekten alıkoymuyorum. Ev insanıyımdır. Konfor alanımın tamamı evime ve aileme ait diyebilirim" dedi.