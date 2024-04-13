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Nijerya’dan geldi Türkiye’de gözaltına alındı
Ünlü Müzisyen Paulachino paylaşımlarından dolayı göz altına alındı Nijerya asıllı rap sanatçısı Paulachino, İstanbul’daki evinde göz altına alındı
MAGAZİN 13.04.2024, 21:45
Ünlü Müzisyen Paulachino paylaşımlarından dolayı göz altına alındı.Nijerya asıllı rap sanatçısı Paulachino, İstanbul’daki evinde göz altına alındı.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Paulachino daha önce 20 Milyon₺’lik takı alışverişi ve arabasından sokağa yüklü miktarda dağıttığı paraları gösterdiği videolar ile gündeme gelmişti.
Türkiye’de çektiği kliplere bir yenisini ekleyen sanatçı bu sefer yakayı ele verdi.
İşte sanatçının o paylaşımları yaptığı sosyal medya hesapları
www.instagram.com/paulachino
www.tiktok.com/@paulachinoo
www.youtube.com/@paulachino7593
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