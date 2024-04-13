Nijerya’dan geldi Türkiye’de gözaltına alındı

Ünlü Müzisyen Paulachino paylaşımlarından dolayı göz altına alındı.Nijerya asıllı rap sanatçısı Paulachino, İstanbul’daki evinde göz altına alındı.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Paulachino daha önce 20 Milyon₺’lik takı alışverişi ve arabasından sokağa yüklü miktarda dağıttığı paraları gösterdiği videolar ile gündeme gelmişti.

Türkiye’de çektiği kliplere bir yenisini ekleyen sanatçı bu sefer yakayı ele verdi.

İşte sanatçının o paylaşımları yaptığı sosyal medya hesapları

www.instagram.com/paulachino

www.tiktok.com/@paulachinoo

www.youtube.com/@paulachino7593