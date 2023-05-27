‘Her çocuğa sanat’ projesinde ilk orkestra konseri

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim 2022 tarihinde hayata geçirdiği “Her Çocuğa Sanat” projesi kapsamında sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bölgelerden seçilen 100 çocuğa enstrüman ve ses eğitimi verildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğüne bağlı Altındağ Gençlik Merkezinde 29 Ekim 2022 tarihinde başlatılan “Her Çocuğa Sanat” projesi kapsamında sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bölgelerden seçilen 100 çocuğa keman, çello ve koro eğitimi verildi. Eğitimin ardından proje kapsamında kurulan orkestra ilk konserini Gazi Üniversitesi Konser Salonu’nda verdi.

Programla ilgili bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Her Çocuğa Sanat projesini başlatmıştık. Çocuklarımız uzun bir eğitim sürecinden sonra öğrenmiş oldukları eğitimi icra edecekler. Çok güzel ve keyifli bir katılımla sanata, kültüre ve edebiyata verdiğimiz desteği göstermiş olacağız” diye konuştu.

İLK SAHNE HEYECANI

Her Çocuğa Sanat projesi kapsamında kemal, çello ve koro dersleri alan ve ilk kez sahneye çıkan çocuklar ise duygularını şu sözlerle anlattılar:

-Zeynep Suna: “10 yaşındayım. Sahneye çıkacağım için hem çok mutluyum hem de heyecanlıyım. Hocalarıma çok teşekkür ederim, bildiğim her şeyi onlar sayesinde öğrendim.”

-Ada Solmaz: “9 yaşındayım. Keman çalmayı öğrendim. Şarkıların içinde dans ettik.”

-İkra Özüm: “11 yaşındayım. Çok heyecanlıyım, dönem boyunca tüm öğrendiklerimizi burada sergileyeceğiz. Duygularımı ifade edemiyorum, kalbim güm güm atıyor. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Keman çalmak çok güzel bir duyguymuş.”

-Yiğit Saygun: “12 yaşındayım. Bugün konserimizde bu öğrendiklerimizi seyircilere çalacağız. Çok heyecanlıyım.”