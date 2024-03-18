Bursa Devlet Tiyatroları'nda bu hafta

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu haftalık program akışını yayınladı.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta “Mai ve Siyah” ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde, “Uçurtmanın Kuyruğu” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

“Mai ve Siyah, 21 ve 22 Mart tarihlerinde saat 20.30’da, 23 Mart tarihinde 15.00 ve 20.30’da, “Harikalar Mutfağı” 24 Mart tarihlerinde 14.00’de, AVP Sahnesinde “Uçurtmanın Kuyruğu”, 19, 20, 21, 22 ve 23 Mart tarihlerinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.

Öte yandan turne kapsamında “Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy”,20 Mart tarihinde Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde saat 20.30’da, 22 Mart tarihinde Çanakkale İçdaş Kongre Kültür Merkezi Sahnesi’nde saat 20.30’da, sanatseverlerle buluşacak.