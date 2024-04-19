Bursa'da ücretsiz tiyatro gösterimi

Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından sahne taşınan ‘O taraf bu taraf şu taraf’ adlı çocuk oyunu 21-23 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak sahnelenecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Tiyatrosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı’nı çocuk oyunuyla kutluyor. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun büyük bir özenle hazırladığı “O taraf bu taraf şu taraf” adlı çocuk oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için özel olarak sahnelenecek.

Aslı Ekici’nin, Shakespeare klasiği Romeo&Juliet'ten hareketle çocuk ve genç seyirci için uyarladığı oyun, 21-23 Nisan tarihlerinde Uğur Mumcu Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. 3 gün boyunca saat 14.00’te sahneye oyunu 8 yaş üzeri çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Aslı Ekici’nin yazdığı, yönetmenliğini Güray Dinçol’un üstlendiği oyunda Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Güreşçi, Burakhan Yılmaz, Can Çelik, Cansu Çelenk, Duygu Yakasız, Gizem Kaman, Kardelen Arpacı, Rabia Şafak ve Sultan Ahmet Çakır rol alıyor.

Oyunu izlemek isteyenler biletleri, bilet.nilufer.bel.tr adresinden temin edebilecek.