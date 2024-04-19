Bursa'da 'Küçük Korku Dükkanı' perde açtı

Bursa Devlet Tiyatrosunun iddialı projesi “Küçük Korku Dükkanı” müzikali 16 Nisan akşamı AVP Sahnesinde seyirciyle buluştu. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müzikal dakikalarca ayakta alkışlandı.BURSA (İGFA) - “Küçük Korku Dükkanı” müzikali, Bursa AVP Sahnesi'nde sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Howard Ashman’nın ve Alan Menken’nin oyun ve şarkı sözlerini yazdığı bestelediği, Boğaçhan Sözmen’nin yönettiği, müzikalde; Emine Irmak Bavkır, Ayşe Dinç, Ceren Kayış, Cenk Turan, Fatif Kasap, Öykü Esendemir Örük, Emre Yaşa, Serkan Çetinkaya, Muharrem Dalfidan, Salih Cem Şener, Cengiz Bodur, İpek Abama, Mert Çifçi, Nilay Çalamak ve Başak Cemre Gürbüz rol alıyorlar.

Müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini Dağhan Doğu’nun yaptığı oyunun, dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı İzzettin Biçer, kukla tasarımı Hakan Dündar, koreografisi Özgür Adam İnanç imzası taşıyor.

MAYIS'TA İSTANBUL VE ANTALYA TURNESİNDE

“Küçük Korku Dükkânı” Mayıs ayının ilk haftasında Süreyya Operasında İstanbullu sanatseverlerle, Mayıs ayının son haftasında ise “Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali”nde Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.