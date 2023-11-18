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Toplu taşımada "mülkiyet" sorunu çözülecek

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafımızın yaptığı işin mülkiyetiyle alakalı sorunu ve tedirginliklerini ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık." dedi.

GÜNDEM 18.11.2023, 14:53
Toplu taşımada "mülkiyet" sorunu çözülecek

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, komisyonun çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık, imar, ulaştırma ve turizm sektörlerini kapsayan komisyonun hayatın gelişimi açısından çok önemli gündemlere sahip olduğunu anlatan Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sırasında sahada deneyimlediği sorunlara yasal çözümler üretilmesini amaçladığını ifade etti.

Karaismailoğlu, "Kentsel dönüşüm yasasından sonra inşallah yakın bir zamanda, şu anda çalışmalarımız devam ediyor, toplu taşımayla ilgili bir çalışmamız olacak." dedi.

Adil Karaismailoğlu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birinin toplu taşıma olduğuna, gün içinde toplu taşımada geçirilen zaman ne kadar azalırsa insanların sevdikleriyle o kadar çok vakit geçirebileceklerine işaret etti.

"Raylı sistem yatırımlarımızı bir an önce bitirmemiz gerekiyor"

Şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmanın, kaliteli, güvenli ve ekonomik toplu taşımayla mümkün olabileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bunun ilk ayağı metrolar, tramvaylar, raylı sistemlerdir. Fizibilitesi uygun olan yerlerde raylı sistem yatırımlarımızı bir an önce bitirmemiz gerekiyor. İstanbul'da şu an 340 kilometre raylı sistem hattı var ama devam eden raylı sistem yatırımları var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, İstanbul'da çok önemli katkılar yapıyor. Son 1 yılda 50 kilometre raylı sistem yatırımını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine verdi, inşallah önümüzdeki aylarda bir 50 kilometre daha bitirip İstanbulluların hizmetine verecek." ifadelerini kullandı.

"Plaka sahibi esnafın sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz"

Karaismailoğlu, raylı sistem hatlarını yeterli kilometrelere ulaştırdıktan sonra bunları lastik tekerlekli araçlarla entegre şekilde çalıştırmanın önemine işaret ederek, "Başta belediyelerimizin işlettiği otobüsler olmak üzere özel halk otobüsleri, minibüsler ve taksiler belli kaideler ve kurallar çerçevesinde hem müşteri hem de sürücü memnuniyetini sağlayacak şekilde kaliteli ve güvenli hizmet vermeli. Bunun altyapısını oluşturmak için komisyonumuzda çalışmalar yapıyoruz. Taksiler, minibüsler ve özel halk otobüslerinin mülkiyetle alakalı da bir talepleri var. Yıllardır bu işi yapan vatandaşımızın, esnafımızın oradaki haklarının korunması açısından da bir çalışma devam ediyor." dedi.

Minibüs, otobüs ve taksilerin, ticari plaka ve hat tahsisiyle toplu taşıma hizmeti sunabildiğini anlatan Karaismailoğlu, mevcut durumda plaka sahibi esnafın yaşadığı mülkiyet sorununu çözmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Tedirginliklerini ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık"

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı belediyelerimiz yetkisi olmadığı halde kendilerinin üstüne vazifeymiş gibi çalışmakta olan araçlarımızın üzerinden yeni ihaleler yapma teşebbüsünde bulundular. Tabii ki bu esnafımızı tedirgin etti. Bunu düzenlemek için bir çalışma var. Taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafımızın yaptığı işin mülkiyetiyle alakalı sorunu, tedirginliklerini ortadan kaldıracak bir çalışmayı başlattık. Aslında bunu 14 Mayıs seçimleri öncesinde hazırlamıştık ama yetişmedi. Burada son rötuşlarını yapıp hem esnafla hem derneklerle hem de kurumlarla ortak bir çalışma yaparak bunu Meclise getirdiğimizde esnafımız rahatlayacak ve kaliteli hizmet verecek. Bunun sonucunda kaliteli bir hizmet aldığı için vatandaşımızın memnuniyeti artacak."

Toplu taşımanın kaliteli ve güvenli olması halinde vatandaşın şahsi aracını kullanmayacağını, bunun da trafik sorununa çözüm üreteceğini dile getiren Karaismailoğlu, öte yandan raylı sistemlere yönelik çalışmaları için görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

"Zenginlerin toplu taşıma kullanma oranı, gelişmişlik düzeyi ölçüsü"

Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmanın yolunun toplu taşıma olduğunu, bunun da raylı sistemlerle mümkün olabileceğini ifade ederek, "İstanbul'da bugün ortalama seyahat süresi 1 saat. Bu yatırımları yapmadığınızda bu, bir yıl sonra 2 saate çıkacak. Bunun dönüşünü düşünün, 4 saat. 4 saati trafikte geçirmiş bir kişinin evdeki haletiruhiyesini düşünebiliyor musunuz? Yaşamı kolaylaştırmanın, şehre konfor ve güvenlik katmanın yolu toplu taşımayı geliştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, İstanbul'da 6 bin otobüsün bulunduğuna ve dünyada bu kadar büyük bir filonun olmadığına işaret ederek, bu filonun sağlıklı işletilmesi için günlük, haftalık ve aylık bakımların yapılması gerektiğini aksi takdirde bugün olduğu gibi yolda kalarak trafik sıkışıklığına yol açacağını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu konuda yeterli hizmet sunamadığını, belediyenin sorumluluğunda olan metro inşaatlarının devam etmediğini söyleyen Karaismailoğlu, yerel seçimlerde vatandaşın bu duruma yönelik takdirini ortaya koyacağını kaydetti.

Adil Karaismailoğlu, toplu taşımaya ilişkin yasal düzenlemenin Meclise sunulmasına ilişkin takvime değinerek, "Teklif, yerel seçimlerden önce gelebilir çünkü özel taşımacılarımız, esnafımız bekliyor. Yaptıkları işin karşılığını almalarını sağlamak, tedirginliklerini ortadan kaldırmak için inşallah kısa zamanda getireceğiz." şeklinde konuştu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçümünde zenginlerin toplu taşıma kullanma oranının önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "O ne kadar yüksek olursa orada yaşamın daha kolay, daha güvenli ve ekonomik olduğunu anlayabilirsiniz. İnşallah biz de bunları geliştirmek için TBMM'de yapılması gereken ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

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