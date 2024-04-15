Soğanlı Vadisi ziyaretçilerle dolup taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Vadisi’nin Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bambaşka bir görünüme kavuştuğunu ve 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlarla dolup taştığını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin balon uçuşlarıyla birlikte daha da hareketlenen önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi’nin tüm dünyaya tanıtılması için çalışmaları sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliği ve diğer kurum ve kuruluşların destekleri sayesinde masal diyarı Soğanlı Vadisi’nde turizm çalışmalarının çok yönlü olarak sürdürüldüğü faaliyetler meyvesini veriyor.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışmalarla muhteşem bir görünüme kavuşan, televizyon dizilerinin aranan mekanı olan Soğanlı Vadisi, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlarla dolup taştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi hizmetleri Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin tanıtımına büyük katkı sağladı.

Önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Soğanlı Vadisi, tarih ve doğayı deneyimlemek isteyen ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri, Soğanlı Vadisi’ni görmeye davet ederek, “Soğanlı Vadimiz, yaptığımız yürüyüş yolları ve meydan düzenlemeleri, tarihi mekânların restore çalışmaları ile çok daha güzel bir turizm alanı haline geldi. Valimiz Gökmen Çiçek ve emeği geçen tüm kamu, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Hem hemşehrilerimizi hem Türkiye’deki vatandaşlarımızı hem de yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kapadokya ile yan yana, çok önemli eserleri içinde barındıran, muhteşem coğrafi güzellikleri olan ve Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmalarla muhteşem bir görünüme kavuşan Soğanlı Vadisi’nin harika bir turizm merkezi haline geldiğini ifade etti.