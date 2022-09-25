Rumkale'de festival coşkusu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Fırat’ın incisi Rumkale’de bu yıl 5’incisi düzenlediği Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali yarışmalar ve gösterilerle başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Doğa ve tarihin iç içe olduğu Yavuzeli ilçesinde bulunan Rumkale’de düzenlenen festivale bu yıl 13 ülke ve 38 şehirden bin 350 sporcu dragon bot, su topu ve yüzme yarışlarına katıldı.

Rumkale’nin dünyaya tanıtılması ve su sporlarının yaygınlaşması için düzenlenen festivale Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül de katılarak sporculara başarılar diledi, yüzme yarışmalarının startını verdi.

BÜYÜKELÇİ VACEK PADDLE BOARD GÖSTERİSİ YAPTI

Festivalde ayrıca Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Rumkale’de Fırat Nehri üzerinde paddle board gösterisiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Festival kapsamında profesyoneller tarafından flyboard ve jetski gösterileri de yapıldı. Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk ise gösteri yüzüşü gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliğin her yıl daha da büyüyerek geliştiğini belirtti. Konuşmasında gelecek yıl federasyon iş birliğiyle kapsamın büyüyerek Avrupa’dan katılacak sporcularla festivalin uluslararası boyutunu arttıracaklarını dile getirdi.

Festivalin, tanıtım için yeni imkan ve fırsatlar verdiğini aktaran Başkan Şahin, "Hepimiz Fırat’ın çocuklarıyız. Fırat, medeniyet, tarih, coğrafya, hoşgörü, kardeşlik, barış, stratejidir. Rumkale’ye baktığımızda dünyanın en eski kalelerinden birini görüyoruz. Kalenin içerisinde Roma, Helenistik, Memlükler, Osmanlı Dönemi’nde kalıntılar var. Rumkale’nin içerisinde bir hayat var. Rumkale bütün dönemler için çok özel bir mekan olmuş. Hristiyanlar için İncil’in yazdığı yer, Ermeniler için bir haç vazifesi olarak görülüyor. İçeresindeki manastır, hamam ve evlerin büyük bir tarihin elimizdeki hazinesi. Bu tarih, geçmiş bizim" dedi.

Başkan Fatma Şahin, gençlerle Fırat’ı gülistan yapmak için burada olduklarını kaydetti.