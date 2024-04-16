Rektör Kibar’dan Başkan Zeyrek’e hayırlı olsun ziyareti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Rektör Yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Manisalıların çok büyük teveccühüyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun dileklerini ileten Rektör Kibar, ”Rabbim muvaffak etsin inşallah. Hayırlısı olsun”ifadelerinde bulundu. Rektör Kibar’ın ziyareti nedeniyle memnuniyetini paylaşan Başkan Zeyrek de,” El birliğiyle hayırlı hizmetler yapmak nasip olsun”dedi.