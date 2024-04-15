POMEM adaylarına Kocaeli'de özel yetenek kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sporun Başkenti Kocaeli vizyonuyla ücretsiz Özel Yetenek Kursları ile gençlerin umudu olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; PAEM, Spor Liseleri, MSÜ, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okullar ve Görevde Yükselme gibi özel yetenek sınavlarına başvuru yapan adaylara yönelik ücretsiz parkur ve eğitim desteği vermeye devam ediyor. 30. Dönem POMEM hazırlık kurslarımızı tamamlayan 17 kursiyer polis memuru olmaya hak kazanırken, 2024 yılı 31. Dönem için de POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) Özel Yetenek Sınavı’na katılmak isteyen adaylara, Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz parkur hazırlık kursu kayıtları başladı.

ÜCRETSİZ KURSLAR 2 AŞAMADAN OLUŞACAK

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki alanında uzman antrenörler eşliğinde 2024 yılı 31. Dönem POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezleri Özel Yetenek Sınavı’na katılmak isteyen gençlere yönelik ücretsiz kurslar, İzmit Atletizm Pisti’nde “Kondisyon ve Hazırlık Etabı” ile başlayıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vezirçiftliği Spor Salonu’ndaki “Sınavlara Hazırlık ve Parkur Etabı” olmak üzere 2. aşamayla devam edecek.

KURS İÇİN BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDEN

Adaylar, Büyükşehir’in https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/OzelYetenek/Online.aspx adresi üzerinden online form doldurarak ve KPSS sonuç belgelerini yükleyerek başvuru yapabilecek. Kurs ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Büyükşehir’in 153 Çağrı Merkezini arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek.