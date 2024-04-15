Muğla'da meyve fidanı dağıtımı devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticiler için il genelinde ceviz, zeytin, badem ve keçiboynuzu fidanı desteklemesine devam ediyor.

MUĞLA (İİGFA) - Tarımsal desteklemeler kapsamında 2024 yılında 53 bin adet meyve fidanı dağıtacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar 15 bin 727 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdi. 2 ile 10 dekar arazisi olan üreticilere ceviz, zeytin, badem ve keçiboynuzu fidanı desteklemeleri devam ediyor.

Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 desteklemeli zeytin, kestane, ceviz, keçiboynuzu ve badem fidanı desteklemesine devam ediyor. İl genelinde bugüne kadar 205 bin adet meyve fidanı, 575 ton tohumluk patates ve 578 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 53 bin meyve fidanı dağıtımına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında dağıtacağı 53 bin meyve fidanı ile 258 bin rakamına ulaşacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan fidan dağıtımından yararlanan üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması isteniyor ve desteklemeler 2 ile 10 dekar arası araziler için yapılıyor.