Muğla'da itfaiye bayramda 134 olaya müdahale etti

9 günlük Ramazan Bayramı sürecinde yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların güvenli bir tatil geçirmesi için 134 olaya müdahale etti. Ekipler ayrıca Antalya’da yaşanan teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına katıldı.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın, kaza ve kurtarma olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların rahat ve güvenli bir Bayram tatili geçirmeleri için tüm ekipleriyle teyakkuz halindeydi. 9 günlük süreçte kenti yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ederken itfaiye ekipleri birçok farklı itfai olaya müdahale etti.

Ekipler, 25 anız 12 çöp ve konteyner, 8 araç, 8 moloz, 3 ev, 3 iş yeri, 1 orman olmak üzere toplam 88 yangına müdahale etti.

Ayrıca, il genelinde oluşan araç trafiği nedeniyle yaşanan kazalara kısa sürede müdahale eden ekipler, 5 sıkışmalı,1 ölümlü trafik kazası, 19 hayvan kurtarma, asansörde mahsur kalma gibi 46 kurtarma olayına müdahale etti.

Ekipler, Antalya’da Yaşanan Teleferik Kazasında Kurtarma Çalışmalarına Katıldı

Büyükşehir itfaiye ekipleri Muğla’daki itfai olayların yanı sıra Antalya’da yaşanan teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına katıldı. Antalya Tünektepe’deki teleferik kazasında mahsur kalan 174 vatandaş sağ salim kurtarılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmalara 6 araç 17 personel ile destek verdi.