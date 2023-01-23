Muğla 'çevre'yi uydudan takip ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat alanı dışına dökümleri engellemek için hafriyat kamyonlarını uydudan takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi otomasyon sisteminden bin 178 araç takip ediliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hafriyat kamyonlarını otomasyon sitemi ile uydudan takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, belirlenen 9 adet hafriyat döküm alanı haricinde döküm yapılmasını önlemek için hafriyat araçlarına araç takip cihazı uygulaması getirdi.

İl genelinde 1178 hafriyat aracı otomasyon sistemine kaydedilirken kamyonlar 7/24 otomasyon sisteminden takip ediliyor.

MİLYON TONLARCA HAFRİYAT ATIĞI BERTARAF EDİLDİ

Muğla il genelinde 9 hafriyat döküm alanında 2015 yılından bu güne kadar 644 bin 262 defadöküm hizmeti verildi.

Toplam 9 milyon 628 bin 838 ton hafriyat atığı bertaraf edildi. 2022 yılında ise 2 milyon 774 bin 25 ton hafriyatın bertarafı sağlandı.