Muğla Büyükşehir'de ilk meclis toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi meclisi yerel seçimlerden sonra ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında toplandı.MUĞLA (İGFA) - 31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında ilk defa toplandı ve 21 madde görüşüldü. Yerel seçimlerden sonra Büyükşehir Meclisi 49 CHP, 17 AK Parti, 3 MHP ve 1 İYİ Parti üyeden oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında ilk defa toplanan Nisan ayı meclisinde 21 madde görüşüldü. Büyükşehir Meclisi’nde yerel seçimler sonrası görev süreleri dolan 1. ve 2.Başkan Vekili, Divan Katibi, Encümen üyeleri, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Ulaşım komisyonu, Tarihi Kentler Birliği meclis üyeliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri, Ege Belediyeler Birliği, T.C Enerji Kentler Birliği üyeleri seçimleri de yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısını tüm vatandaşların izlemesi için Youtube üzerinden de canlı yayınladı.

Başkan Ahmet Aras, 13 Belediye Başkanım ve Büyükşehir Belediyesi olarak siyasi parti ayrımı gözetmeden, oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olduklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ilk meclis toplantısında birlik, beraberlikle ayrım yapmadan, eşit ve adil bir şekilde Muğla için çalışacaklarını belirtti.

Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını dileyen Başkan Aras, herkesin Ramazan Bayramını da en içten dilekleriyle kutladı.