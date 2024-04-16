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Meriç’te yaralı şahini kurtarma operasyonu
Edirne'nin Meriç ilçesinde kırsalda bitkin halde bulunan yaralı şahin jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı
GÜNDEM 16.04.2024, 11:00
Edirne'nin Meriç ilçesinde kırsalda bitkin halde bulunan yaralı şahin jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan bir şahin kuşunu kurtardı.
Ekipler, devriye faaliyeti esnasında şahin kuşunu fark ederek emniyetli şekilde bulunduğu ortamdan aldı.
İlk kontrolleri yapılan kuş, tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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